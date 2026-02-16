Фиктивное пребывание в стационаре за $10000 – в Киеве задержали мужчину, который продавал отсрочки

Подозреваемый обещал договориться с врачами о вымышленных диагнозах для получения отсрочки от мобилизации.

В Киеве правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в получении неправомерной выгоды за содействие военнообязанному в оформлении поддельных медицинских документов для уклонения от службы. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

По данным следствия, за 10 тысяч долларов подозреваемый обещал договориться с врачами Киевской городской клинической больницы № 18 о фиктивном стационарном лечении мужчины. После пребывания в больнице ему должны были поставить ряд диагнозов, которые стали бы основанием для признания военно-врачебной комиссией негодным к военной службе по состоянию здоровья сроком от шести до двенадцати месяцев.

В частности, за деньги «пациенту» планировали диагностировать тяжелое заболевание щитовидной железы, требующее ежедневного приема гормональных препаратов.

Средства подозреваемый получал частями. Во время передачи последнего транша в размере 3 тысяч долларов его задержали. Впоследствии в больнице изъяли медицинские документы мужчины, которого якобы лечили от вымышленных болезней.

Действия подозреваемого квалифицированы по части третьей статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

В рамках досудебного расследования также проверят действия других лиц, в частности врачей клиники, которые могли быть причастны к выдаче поддельных медицинских документов.

