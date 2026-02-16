  1. В Україні

У Бородянці капітально відремонтували ще 387 квартир у межах відновлення

14:06, 16 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У 10 багатоквартирних будинках оновили інженерні мережі та встановили сонячні панелі для живлення місць загального користування.
У Бородянці капітально відремонтували ще 387 квартир у межах відновлення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Бородянці на Київщині в межах комплексного відновлення провели капітальний ремонт ще 387 квартир. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У будинках замінили покрівлі, вікна та двері, відремонтували під’їзди й оновили інженерні рішення. На дахах встановили сонячні панелі з інверторами, які забезпечують електроенергією місця загального користування — під’їзди, ліфти та дворове освітлення. Частина виробленої електроенергії накопичується в акумуляторах, що дозволяє підтримувати освітлення під час відключень. Це зменшує витрати мешканців і підвищує енергоефективність будівель.

За словами Віце-прем’єр-міністра з відновлення України — Міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби, у Бородянці з понад 800 пошкоджених об’єктів уже відновлено близько 600. Паралельно модернізують теплові й водопровідні мережі, відновлюють школи та дитячі садки, створюють сучасні укриття та безбар’єрний простір.

Крім того, у громаді облаштували двори, дитячі та спортивні майданчики, а також окрему спортивну локацію на Вокзальній.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

війна Київська область будівництво

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Новий Цивільний кодекс дозволить розлучення через нотаріуса та РАЦС за наявності дітей

У разі взаємної згоди щодо виховання та утримання дитини подружжя зможе розірвати шлюб через РАЦС або у нотаріуса.

В Україні змінюють підхід до відстрочки від мобілізації для ще однієї категорії військових до 25 років

Новим законопроєктом пропонується надати право на відстрочку від мобілізації строком до 12 місяців для добровольців віком до 25 років.

Обірване життя: суд в Одесі виніс вирок у справі про наїзд на вагітну жінку

Суд не позбавив водійку прав, призначивши три роки позбавлення волі з випробуванням.

ЄСПЛ визнав порушення права на виїзд з країни у справі «Бабич проти України»

У рішенні в справі «Бабич проти України» ЄСПЛ наголосив: обмеження залишати країну має відповідати критерію пропорційності та обгрунтованості.

Презумпція володіння у новому ЦК: посідачі зможуть судитися з власниками за майно

У ЦК вводиться поняття посідання і будь-яка особа, яка фактично контролює річ, вважається посідачем і може захищати своє володіння навіть від власника.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]