У Бородянці капітально відремонтували ще 387 квартир у межах відновлення

У 10 багатоквартирних будинках оновили інженерні мережі та встановили сонячні панелі для живлення місць загального користування.

У Бородянці на Київщині в межах комплексного відновлення провели капітальний ремонт ще 387 квартир. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

У будинках замінили покрівлі, вікна та двері, відремонтували під’їзди й оновили інженерні рішення. На дахах встановили сонячні панелі з інверторами, які забезпечують електроенергією місця загального користування — під’їзди, ліфти та дворове освітлення. Частина виробленої електроенергії накопичується в акумуляторах, що дозволяє підтримувати освітлення під час відключень. Це зменшує витрати мешканців і підвищує енергоефективність будівель.

За словами Віце-прем’єр-міністра з відновлення України — Міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби, у Бородянці з понад 800 пошкоджених об’єктів уже відновлено близько 600. Паралельно модернізують теплові й водопровідні мережі, відновлюють школи та дитячі садки, створюють сучасні укриття та безбар’єрний простір.

Крім того, у громаді облаштували двори, дитячі та спортивні майданчики, а також окрему спортивну локацію на Вокзальній.

