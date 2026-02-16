В Бородянке капитально отремонтировали еще 387 квартир в рамках восстановления

В 10 многоквартирных домах обновили инженерные сети и установили солнечные панели для питания мест общего пользования.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Бородянке Киевской области в рамках комплексного восстановления провели капитальный ремонт еще 387 квартир. Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

В домах заменили кровли, окна и двери, отремонтировали подъезды и обновили инженерные решения. На крышах установили солнечные панели с инверторами, которые обеспечивают электроэнергией места общего пользования — подъезды, лифты и дворовое освещение. Часть произведенной электроэнергии накапливается в аккумуляторах, что позволяет поддерживать освещение во время отключений. Это уменьшает расходы жителей и повышает энергоэффективность зданий.

По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, в Бородянке из более чем 800 поврежденных объектов уже восстановлено около 600. Параллельно модернизируют тепловые и водопроводные сети, восстанавливают школы и детские сады, создают современные укрытия и безбарьерное пространство.

Кроме того, в общине обустроили дворы, детские и спортивные площадки, а также отдельную спортивную локацию на Вокзальной.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.