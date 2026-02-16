  1. В Україні

У Києві викрили жінку, яка видала себе за матір дитини аби незаконно вивезти її з України

12:18, 16 лютого 2026
Правоохоронці викрили протиправну діяльність 39-річної киянки, яка також взяла участь у програмі сурогатного материнства.
У Києві правоохоронці викрили жительку міста, яка незаконно передала іноземному подружжю новонароджену дівчинку. Про це повідомила столична поліція.

Раніше правоохоронці викрили незаконну схему двох власників приватних клінік, які разом із спільниками підшукували жінок у скрутному матеріальному становищі та пропонували за гроші народити дітей від анонімних донорів під прикриттям сурогатного материнства.

«У ході досудового розслідування правоохоронці викрили протиправну діяльність 39-річної киянки, яка також взяла участь у програмі сурогатного материнства. Так, між жінкою та медичним центром було укладено договір на проведення екстракорпорального запліднення – підсадження ембріона, із яким жінка не мала генетичної спорідненості. За свої «послуги» сурогатна матір мала отримати загалом 14 000 євро», - заявили у поліції.

Зазначається, аби незаконно переправити новонароджене немовля закордон та передати подружжю замовників,  у свідоцтві  про народження дитини жінка зазначила себе біологічною матір’ю. В подальшому вона перетнула державний кордон України та передала немовля іноземцям.

Наразі правоохоронці вживають ряд заходів спрямованих на встановлення місцезнаходження дитини та перевірки умов її проживання.

Слідчі повідомили зловмисниці про підозру. Їй загрожує покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

Національна поліція Київ

