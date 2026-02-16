  1. В Украине

В Киеве разоблачили женщину, которая выдала себя за мать ребенка, чтобы незаконно вывезти его из Украины

12:18, 16 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правоохранители разоблачили противоправную деятельность 39-летней киевлянки, которая также приняла участие в программе суррогатного материнства.
В Киеве разоблачили женщину, которая выдала себя за мать ребенка, чтобы незаконно вывезти его из Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители разоблачили жительницу города, которая незаконно передала иностранной супружеской паре новорожденную девочку. Об этом сообщила столичная полиция.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Ранее правоохранители разоблачили незаконную схему двух владельцев частных клиник, которые вместе с сообщниками подыскивали женщин в тяжелом материальном положении и предлагали за деньги родить детей от анонимных доноров под прикрытием суррогатного материнства.

«В ходе досудебного расследования правоохранители разоблачили противоправную деятельность 39-летней киевлянки, которая также приняла участие в программе суррогатного материнства. Так, между женщиной и медицинским центром был заключен договор на проведение экстракорпорального оплодотворения — подсадки эмбриона, с которым женщина не имела генетического родства. За свои «услуги» суррогатная мать должна была получить в общей сложности 14 000 евро», — заявили в полиции.

Отмечается, что чтобы незаконно переправить новорожденного младенца за границу и передать супружеской паре заказчиков, в свидетельстве о рождении ребенка женщина указала себя биологической матерью. В дальнейшем она пересекла государственную границу Украины и передала младенца иностранцам.

В настоящее время правоохранители принимают ряд мер, направленных на установление местонахождения ребенка и проверку условий его проживания.

Следователи сообщили злоумышленнице о подозрении. Ей грозит наказание в виде семи лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине меняют подход к отсрочке от мобилизации для еще одной категории военнослужащих до 25 лет

Новым законопроектом предлагается предоставить право на отсрочку от мобилизации сроком до 12 месяцев для добровольцев в возрасте до 25 лет.

Оборванная жизнь: суд в Одессе вынес приговор по делу о наезде на беременную женщину

Суд не лишил водительских прав, назначив три года лишения свободы с испытательным сроком.

ЕСПЧ признал нарушение права на выезд из страны в деле «Бабич против Украины»

В решении по делу «Бабич против Украины» ЕСПЧ подчеркнул: ограничение права покидать страну должно соответствовать критерию пропорциональности и обоснованности.

Презумпция владения в новом ГК: владельцы смогут судиться с собственниками за имущество

В ГК вводится понятие владения и любое лицо, фактически контролирующее вещь, считается владельцем и может защищать свое владение даже от собственника.

Правительство предлагает быстрое банкротство малого бизнеса без контроля кредиторов: изменения

Упрощенная процедура банкротства предусматривает устранение кредиторов от управления процессом.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]