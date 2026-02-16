В Киеве разоблачили женщину, которая выдала себя за мать ребенка, чтобы незаконно вывезти его из Украины

Правоохранители разоблачили противоправную деятельность 39-летней киевлянки, которая также приняла участие в программе суррогатного материнства.

В Киеве правоохранители разоблачили жительницу города, которая незаконно передала иностранной супружеской паре новорожденную девочку. Об этом сообщила столичная полиция.

Ранее правоохранители разоблачили незаконную схему двух владельцев частных клиник, которые вместе с сообщниками подыскивали женщин в тяжелом материальном положении и предлагали за деньги родить детей от анонимных доноров под прикрытием суррогатного материнства.

«В ходе досудебного расследования правоохранители разоблачили противоправную деятельность 39-летней киевлянки, которая также приняла участие в программе суррогатного материнства. Так, между женщиной и медицинским центром был заключен договор на проведение экстракорпорального оплодотворения — подсадки эмбриона, с которым женщина не имела генетического родства. За свои «услуги» суррогатная мать должна была получить в общей сложности 14 000 евро», — заявили в полиции.

Отмечается, что чтобы незаконно переправить новорожденного младенца за границу и передать супружеской паре заказчиков, в свидетельстве о рождении ребенка женщина указала себя биологической матерью. В дальнейшем она пересекла государственную границу Украины и передала младенца иностранцам.

В настоящее время правоохранители принимают ряд мер, направленных на установление местонахождения ребенка и проверку условий его проживания.

Следователи сообщили злоумышленнице о подозрении. Ей грозит наказание в виде семи лет лишения свободы.

