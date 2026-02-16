У Хмельницькій області закупили непридатні костюми для рятувальників на 14 млн грн

Керівництво ДСНС отримало підозри у зловживанні службовим становищем.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Хмельницькій області для підрозділу ДСНС України закупили 1730 комплектів захисного спорядження на суму понад 14 млн грн. Натомість рятувальники отримали костюми та обладнання, що не відповідають технічним вимогам і стандартам. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За версією слідства, комісія з оборонних закупівель діяла формально та слугувала прикриттям для корупційної схеми. Було придбано комплекти радіаційного, хімічного та біологічного захисту — костюми, рукавиці, чоботи та валізи — які виявилися непридатними та досі зберігаються на складах.

Прокурори повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем начальнику аварійно-рятувального загону спецпризначення та його заступнику за ч. 2 ст. 364 КК України. До суду подано клопотання про відсторонення підозрюваних від посад та обрання запобіжного заходу.

«Ці комплекти жодного разу не використовувалися і залишилися непотрібним придбанням. Це не лише розтрата бюджетних коштів, але й питання безпеки особового складу під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», — зазначив керівник Хмельницької обласної прокуратури Антон Ковальський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.