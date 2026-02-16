  1. В Україні

У Хмельницькій області закупили непридатні костюми для рятувальників на 14 млн грн

16:12, 16 лютого 2026
Керівництво ДСНС отримало підозри у зловживанні службовим становищем.
У Хмельницькій області закупили непридатні костюми для рятувальників на 14 млн грн
У Хмельницькій області для підрозділу ДСНС України закупили 1730 комплектів захисного спорядження на суму понад 14 млн грн. Натомість рятувальники отримали костюми та обладнання, що не відповідають технічним вимогам і стандартам. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За версією слідства, комісія з оборонних закупівель діяла формально та слугувала прикриттям для корупційної схеми. Було придбано комплекти радіаційного, хімічного та біологічного захисту — костюми, рукавиці, чоботи та валізи — які виявилися непридатними та досі зберігаються на складах.

Прокурори повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем начальнику аварійно-рятувального загону спецпризначення та його заступнику за ч. 2 ст. 364 КК України. До суду подано клопотання про відсторонення підозрюваних від посад та обрання запобіжного заходу.

«Ці комплекти жодного разу не використовувалися і залишилися непотрібним придбанням. Це не лише розтрата бюджетних коштів, але й питання безпеки особового складу під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», — зазначив керівник Хмельницької обласної прокуратури Антон Ковальський.

ДСНС Хмельницький

