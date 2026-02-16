  1. В Украине

В Хмельницкой области закупили непригодные костюмы для спасателей на 14 млн грн

16:12, 16 февраля 2026
Руководство ГСЧС получило подозрения в злоупотреблении служебным положением.
В Хмельницкой области для подразделения ГСЧС Украины закупили 1730 комплектов защитного снаряжения на сумму более 14 млн грн. Вместо этого спасатели получили костюмы и оборудование, не соответствующие техническим требованиям и стандартам. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

По версии следствия, комиссия по оборонным закупкам действовала формально и служила прикрытием для коррупционной схемы. Были приобретены комплекты радиационной, химической и биологической защиты — костюмы, перчатки, сапоги и чемоданы — которые оказались непригодными и до сих пор хранятся на складах.

Прокуроры сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением начальнику аварийно-спасательного отряда спецназначения и его заместителю по ч. 2 ст. 364 УК Украины. В суд подано ходатайство об отстранении подозреваемых от должностей и избрании меры пресечения.

«Эти комплекты ни разу не использовались и остались ненужной покупкой. Это не только растрата бюджетных средств, но и вопрос безопасности личного состава при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», — отметил руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Антон Ковальский.

ГСЧС Хмельницкий

