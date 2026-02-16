Пішов з життя ексголова Тисменицького райсуду Івано-Франківської області Іван Дузінкевич

Обірвалося життя ексголови Тисменицького районного суду Івано-Франківської області Івана Дузінкевича.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пішов з життя колишній голова Тисменицького райсуду Івано-Франківської області Іван Дузінкевич. Про це повідомив Івано-Франківський апеляційний суд.

«Колектив Івано-Франківського апеляційного суду з глибоким сумом сприйняв звістку про смерть Івана Миколайовича Дузінкевича - колишнього голови Тисменицького районного суду.

Іван Миколайович присвятив своє життя служінню Закону, був вимогливим до себе й до інших, але водночас справедливим, людяним.

Світла пам’ять про нього назавжди залишиться в серцях тих, хто мав честь працювати поруч, переймати його знання та досвід.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким покійного. Розділяємо біль втрати та схиляємо голови в скорботі», - заявили у суді.

Дузінкевич Іван Миколайович з червня 1982 року по червень 1992 року працював народним суддею Тисменицького районного народного суду Івано-Франківської області, з червня 1992 року – суддя Тисменицького районного суду Івано-Франківської області. Верховною Радою України 1 червня 2000 року обраний суддею безстроково. 15 серпня 2016 року до Вищої ради юстиції надійшла заява Дузінкевича І.М. від 10 серпня 2016 року про відставку. Трудовий стаж на посаді судді становить 34 роки.

Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює щирі співчуття рідним і близьким Івана Дузінкевича.