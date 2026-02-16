  1. В Украине

Ушел из жизни экс-председатель Тисменицкого районного суда Ивано-Франковской области Иван Дузинкевич

11:29, 16 февраля 2026
Оборвалась жизнь бывшего председателя Тисменицкого районного суда Ивано-Франковской области Ивана Дузинкевича.
Ушел из жизни экс-председатель Тисменицкого районного суда Ивано-Франковской области Иван Дузинкевич
Ушел из жизни бывший председатель Тисменицкого райсуда Ивано-Франковской области Иван Дузинкевич. Об этом сообщил Ивано-Франковский апелляционный суд.

«Коллектив Ивано-Франковского апелляционного суда с глубокой скорбью воспринял известие о смерти Ивана Николаевича Дузинкевича — бывшего председателя Тисменицкого районного суда.

Иван Николаевич посвятил свою жизнь служению Закону, был требовательным к себе и к другим, но одновременно справедливым, человечным.

Светлая память о нем навсегда останется в сердцах тех, кто имел честь работать рядом, перенимать его знания и опыт.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного. Разделяем боль утраты и склоняем головы в скорби», — заявили в суде.

Дузинкевич Иван Николаевич с июня 1982 года по июнь 1992 года работал народным судьей Тисменицкого районного народного суда Ивано-Франковской области, с июня 1992 года — судья Тисменицкого районного суда Ивано-Франковской области. Верховной Радой Украины 1 июня 2000 года избран судьей бессрочно.

15 августа 2016 года в Высший совет юстиции поступило заявление Дузинкевича И.М. от 10 августа 2016 года об отставке. Трудовой стаж на должности судьи составляет 34 года.

Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает искренние соболезнования родным и близким Ивана Дузинкевича.

