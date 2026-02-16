Гендиректор Rheinmetall Паппергер не прогнозує миру в Україні у 2026 році

Армін Паппергер заявив, що Росія не зацікавлена в припиненні війни.

РФ не демонструє готовності до припинення війни проти України, тому очікувати миру найближчим часом не варто. Про це заявив гендиректор оборонного концерну Rheinmetall AG Армін Паппергер, пише n-tv.

З огляду на поточну ситуацію він не прогнозує завершення війни у 2026 році.

«Зараз ми виробляємо більше боєприпасів, ніж маємо контрактів», - сказав Паппергер.

При цьому Rheinmetall могла б збільшити поставки зенітних систем, боєприпасів і навіть танків, однак для цього необхідне додаткове фінансування.

Глава компанії також додав, що Rheinmetall планує у найближчі роки збільшити кількість працівників до приблизно 70 тисяч осіб. До кінця року портфель замовлень концерну може сягнути близько 140 млрд євро.

