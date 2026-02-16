  1. В Україні

Гендиректор Rheinmetall Паппергер не прогнозує миру в Україні у 2026 році

11:47, 16 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Армін Паппергер заявив, що Росія не зацікавлена в припиненні війни.
Гендиректор Rheinmetall Паппергер не прогнозує миру в Україні у 2026 році
Фото: nzz.ch
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

РФ не демонструє готовності до припинення війни проти України, тому очікувати миру найближчим часом не варто. Про це заявив гендиректор оборонного концерну Rheinmetall AG Армін Паппергер, пише n-tv.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

З огляду на поточну ситуацію він не прогнозує завершення війни у 2026 році.

«Зараз ми виробляємо більше боєприпасів, ніж маємо контрактів», - сказав Паппергер.

При цьому Rheinmetall могла б збільшити поставки зенітних систем, боєприпасів і навіть танків, однак для цього необхідне додаткове фінансування.

Глава компанії також додав, що Rheinmetall планує у найближчі роки збільшити кількість працівників до приблизно 70 тисяч осіб. До кінця року портфель замовлень концерну може сягнути близько 140 млрд євро.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія Україна війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Новий Цивільний кодекс дозволить розлучення через нотаріуса та РАЦС за наявності дітей

У разі взаємної згоди щодо виховання та утримання дитини подружжя зможе розірвати шлюб через РАЦС або у нотаріуса.

В Україні змінюють підхід до відстрочки від мобілізації для ще однієї категорії військових до 25 років

Новим законопроєктом пропонується надати право на відстрочку від мобілізації строком до 12 місяців для добровольців віком до 25 років.

Обірване життя: суд в Одесі виніс вирок у справі про наїзд на вагітну жінку

Суд не позбавив водійку прав, призначивши три роки позбавлення волі з випробуванням.

ЄСПЛ визнав порушення права на виїзд з країни у справі «Бабич проти України»

У рішенні в справі «Бабич проти України» ЄСПЛ наголосив: обмеження залишати країну має відповідати критерію пропорційності та обгрунтованості.

Презумпція володіння у новому ЦК: посідачі зможуть судитися з власниками за майно

У ЦК вводиться поняття посідання і будь-яка особа, яка фактично контролює річ, вважається посідачем і може захищати своє володіння навіть від власника.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]