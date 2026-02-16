Гендиректор Rheinmetall Паппергер не прогнозирует мира в Украине в 2026 году
РФ не демонстрирует готовности к прекращению войны против Украины, поэтому ожидать мира в ближайшее время не стоит. Об этом заявил гендиректор оборонного концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер, пишет n-tv.
С учетом текущей ситуации он не прогнозирует завершения войны в 2026 году.
«Сейчас мы производим больше боеприпасов, чем имеем контрактов», — сказал Паппергер.
При этом Rheinmetall могла бы увеличить поставки зенитных систем, боеприпасов и даже танков, однако для этого необходимо дополнительное финансирование.
Глава компании также добавил, что Rheinmetall планирует в ближайшие годы увеличить количество работников приблизительно до 70 тысяч человек. К концу года портфель заказов концерна может достичь около 140 млрд евро.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.