Гендиректор Rheinmetall Паппергер не прогнозирует мира в Украине в 2026 году

Армин Паппергер заявил, что Россия не заинтересована в прекращении войны.

Фото: nzz.ch

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

РФ не демонстрирует готовности к прекращению войны против Украины, поэтому ожидать мира в ближайшее время не стоит. Об этом заявил гендиректор оборонного концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер, пишет n-tv.

С учетом текущей ситуации он не прогнозирует завершения войны в 2026 году.

«Сейчас мы производим больше боеприпасов, чем имеем контрактов», — сказал Паппергер.

При этом Rheinmetall могла бы увеличить поставки зенитных систем, боеприпасов и даже танков, однако для этого необходимо дополнительное финансирование.

Глава компании также добавил, что Rheinmetall планирует в ближайшие годы увеличить количество работников приблизительно до 70 тысяч человек. К концу года портфель заказов концерна может достичь около 140 млрд евро.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.