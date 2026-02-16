Дефенс Сіті та Дія Сіті не звільняють від правил трансфертного ціноутворення – ДПС

Податківці нагадали про дотримання принципу «витягнутої руки» та звітування за контрольованими операціями.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Державній податковій службі розповіли, що запровадження спеціальних правових режимів Дефенс Сіті та Дія Сіті не скасовує вимог Податкового кодексу щодо трансфертного ціноутворення та дотримання принципу «витягнутої руки».

Дефенс Сіті

Підприємства, що працюють у межах Дефенс Сіті, повинні виконувати положення статті 39 Податкового кодексу, які регулюють контрольовані операції. При цьому платник має визначати об’єкт оподаткування податком на прибуток із урахуванням перевищення ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки», над договірною вартістю та навпаки.

Винятки передбачені лише для товарів, робіт або послуг, що можуть бути надані виключно єдиним виробником, постачальником або виконавцем, включно з суб’єктами природної монополії за нормами міжнародного права чи країни реєстрації.

Дія Сіті

Статус резидента Дія Сіті надає податкові переваги, але не звільняє від правил трансфертного ціноутворення. Господарські операції резидента, які впливають на фінансовий результат до оподаткування, підлягають аналізу за принципом «витягнутої руки».

Резидент Дія Сіті зобов’язаний виконувати такі вимоги щодо контрольованих операцій:

подавати Звіт про контрольовані операції;

повідомляти про участь у міжнародній групі компаній, якщо така наявна;

на запит податкового органу надавати документацію з трансфертного ціноутворення, що включає обґрунтування відповідності умов операцій принципу «витягнутої руки», опис операцій, функціональний аналіз сторін, застосовану методологію та розрахунки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.