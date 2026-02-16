  1. В Украине

Дефенс Сити и Дия Сити не освобождают от правил трансфертного ценообразования – ГНС

19:48, 16 февраля 2026
Налоговики напомнили о соблюдении принципа «вытянутой руки» и отчетности по контролируемым операциям.
Дефенс Сити и Дия Сити не освобождают от правил трансфертного ценообразования – ГНС
В Государственной налоговой службе рассказали, что введение специальных правовых режимов Дефенс Сити и Дия Сити не отменяет требований Налогового кодекса относительно трансфертного ценообразования и соблюдения принципа «вытянутой руки».

Дефенс Сити

Предприятия, работающие в рамках Дефенс Сити, должны выполнять положения статьи 39 Налогового кодекса, регулирующие контролируемые операции. При этом плательщик должен определять объект налогообложения налогом на прибыль с учетом превышения цены, определенной по принципу «вытянутой руки», над договорной стоимостью и наоборот.

Исключения предусмотрены только для товаров, работ или услуг, которые могут быть предоставлены исключительно единственным производителем, поставщиком или исполнителем, включая субъектов естественной монополии по нормам международного права или страны регистрации.

Дія Сіті

Статус резидента Дія Сіті предоставляет налоговые преимущества, но не освобождает от правил трансфертного ценообразования. Хозяйственные операции резидента, которые влияют на финансовый результат до налогообложения, подлежат анализу по принципу «вытянутой руки».

Резидент Дия Сити обязан выполнять следующие требования в отношении контролируемых операций:

  • подавать Отчет о контролируемых операциях;
  • сообщать об участии в международной группе компаний, если таковая имеется;
  • по запросу налогового органа предоставлять документацию по трансфертному ценообразованию, включающую обоснование соответствия условий операций принципу «вытянутой руки», описание операций, функциональный анализ сторон, примененную методологию и расчеты.

