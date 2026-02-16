На Прикарпатті військовому у районній лікарні відновили кістку за допомогою біоактивного скла

Медики відновили цілісність кістки ноги військовослужбовцю з тяжким посттравматичним дефектом.

Українські лікарі у звичайній лікарні на Прикарпатті відновили країнському військовослужбовцю з тяжким посттравматичним дефектом цілісність кістки ноги із застосуванням сучасної технології. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

За його словами, медики виконали складне реконструктивне втручання, поєднавши аутокісткову пластику (використання власної кістки пацієнта) з біоактивним склом — сучасним матеріалом, який стимулює регенерацію кісткової тканини.

Біоактивне скло не лише заповнює дефект, а й сприяє остеоінтеграції та формуванню нової кістки, знижуючи ризик ускладнень і покращуючи функціональні результати лікування.

Як наголосив Радуцький, подібні операції нині проводять не лише у великих спеціалізованих центрах, а й на рівні районних лікарнях. Впровадження інноваційної технології на рівні місцевого медзакладу стало можливим завдяки фінансовій автономії лікарень, що дозволяє самостійно закуповувати необхідні матеріали та інвестувати в розвиток.

Також він нагадав, що в межах Програма медичних гарантій для закладів, які беруться за лікування найскладніших травм, передбачені підвищувальні коефіцієнти до тарифів. Це дозволяє покривати реальні витрати на сучасні технології та забезпечувати лікування для пацієнтів безоплатно в межах державних гарантій.

