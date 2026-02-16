На Прикарпатье военному в районной больнице восстановили кость с помощью биоактивного стекла

Медики восстановили целостность кости ноги военнослужащему с тяжелым посттравматическим дефектом.

Украинские врачи в обычной больнице на Прикарпатье восстановили украинскому военнослужащему с тяжелым посттравматическим дефектом целостность кости ноги с применением современной технологии. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По его словам, медики выполнили сложное реконструктивное вмешательство, сочетав аутокостную пластику (использование собственной кости пациента) с биоактивным стеклом — современным материалом, который стимулирует регенерацию костной ткани.

Биоактивное стекло не только заполняет дефект, но и способствует остеоинтеграции и формированию новой кости, снижая риск осложнений и улучшая функциональные результаты лечения.

Как подчеркнул Радуцкий, подобные операции сегодня проводят не только в крупных специализированных центрах, но и на уровне районных больниц. Внедрение инновационной технологии на уровне местного медучреждения стало возможным благодаря финансовой автономии больниц, что позволяет самостоятельно закупать необходимые материалы и инвестировать в развитие.

Также он напомнил, что в рамках Программы медицинских гарантий для учреждений, которые берутся за лечение самых сложных травм, предусмотрены повышающие коэффициенты к тарифам. Это позволяет покрывать реальные расходы на современные технологии и обеспечивать лечение для пациентов бесплатно в рамках государственных гарантий.

