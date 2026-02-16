В Україні переобладнають у житло для ВПО будівлі, які давно не використовуються

В Україні запускають проєкт з переобладнання вільних будівель під соціальне житло для ВПО.

Міністерство розвитку громад та територій України спільно з міжнародною організацією Habitat for Humanity розпочали новий проєкт з оцінки та відбору вільних об’єктів нерухомості для інвестування в доступне та стале житло.

Проєкт передбачає проведення загальнонаціонального картографування та класифікацію об’єктів, які можуть бути реконструйовані або переобладнані. Отримані дані інтегрують до цифрової інформаційно-аналітичної житлової системи для ВПО, яка запрацює з жовтня 2026 року.

Ініціатива базується на Законі №4080, який передбачає додаткові механізми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, йдеться про обстеження та оцінку об’єктів державної та комунальної власності — будівель, земельних ділянок та іншої нерухомості, яка не використовуються та потенційно може бути переобладнана під житло.

Серед ключових завдань:

визначення механізмів використання вільних будівель для житлових потреб;

формування інвестиційної основи для створення доступного і сталого житла;

підтримка ВПО та інших вразливих категорій населення.

За підсумками оцінки для відібраних об’єктів підготують комплексні інвестиційні пропозиції — з попередніми розрахунками витрат, варіантами реконструкції та планами реалізації.

Конкретні етапи та регіони

У лютому–березні заплановано відбір і польові інспекції 60–70 будівель у трьох пілотних областях — Київській, Івано-Франківській та Полтавській. Буде створено базу даних із географічними координатами, сумісну з цифровою інформаційно-аналітичною житловою системою для ВПО.

У квітні–травні для 10–15 відібраних об’єктів підготують детальні інвестиційні пропозиції. Паралельно буде сформовано набір практичних інструментів для переобладнання порожніх будівель у житло.

«Житлова криза в Україні потребує швидких і водночас сталих рішень. Системний підхід до виявлення та переобладнання об’єктів нерухомості дозволяє не лише підтримати національну житлову реформу, а й запропонувати практичні, засновані на даних рішення для створення доступного житла. Досвід України у цьому процесі має потенціал стати цінним прикладом і сформувати моделі, актуальні далеко за її межами», - підкреслив старший директор програми Європа та Близький Схід, Наврозідіс Панагіотіс.

