В Украине переоборудовают в жилье для ВПЛ здания, которые давно не используются

В Украине запускают проект по переоборудованию свободных зданий под социальное жилье для ВПЛ.

Министерство развития громад и территорий Украины совместно с международной организацией Habitat for Humanity начали новый проект по оценке и отбору свободных объектов недвижимости для инвестирования в доступное и устойчивое жилье.

Проект предусматривает проведение общенационального картографирования и классификацию объектов, которые могут быть реконструированы или переоборудованы. Полученные данные интегрируют в цифровую информационно-аналитическую жилищную систему для ВПЛ, которая заработает с октября 2026 года.

Инициатива базируется на Законе №4080, который предусматривает дополнительные механизмы обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц. В частности, речь идет об обследовании и оценке объектов государственной и коммунальной собственности — зданий, земельных участков и другой недвижимости, которые не используются и потенциально могут быть переоборудованы под жилье.

Среди ключевых задач:

определение механизмов использования свободных зданий для жилищных нужд;

формирование инвестиционной основы для создания доступного и устойчивого жилья;

поддержка ВПЛ и других уязвимых категорий населения.

По итогам оценки для отобранных объектов подготовят комплексные инвестиционные предложения — с предварительными расчетами расходов, вариантами реконструкции и планами реализации.

Конкретные этапы и регионы

В феврале–марте запланирован отбор и полевые инспекции 60–70 зданий в трех пилотных областях — Киевской, Ивано-Франковской и Полтавской. Будет создана база данных с географическими координатами, совместимая с цифровой информационно-аналитической жилищной системой для ВПЛ.

В апреле–мае для 10–15 отобранных объектов подготовят детальные инвестиционные предложения. Параллельно будет сформирован набор практических инструментов для переоборудования пустующих зданий в жилье.

«Жилищный кризис в Украине требует быстрых и одновременно устойчивых решений. Системный подход к выявлению и переоборудованию объектов недвижимости позволяет не только поддержать национальную жилищную реформу, но и предложить практические, основанные на данных решения для создания доступного жилья. Опыт Украины в этом процессе имеет потенциал стать ценным примером и сформировать модели, актуальные далеко за ее пределами», — подчеркнул старший директор программы Европа и Ближний Восток, Наврозидис Панагиотис.

