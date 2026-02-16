У Києві судитимуть матір, яка вживала наркотики, коли її 4-річний син отруївся пігулкою

Жінка залишила дитину без нагляду, поки сама вживала наркотики, в результаті отруєння хлопчик опинився в реанцімації.

Прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт стосовно матері 4-річного хлопчика за злісне невиконання батьківських обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки, повідомили у Київській міській прокуратурі.

Встановлено, що жінка залишила дитину без нагляду в одній із кімнат квартири, а сама разом зі знайомим перебувала на кухні, де вживала наркотики. Хлопчик знайшов на підлозі невідому пігулку та проковтнув її, що призвело до гострої токсичної дії та загрози життю.

Дитину госпіталізували, наразі її стан стабільний. Хлопчика вилучили у матері і помістили до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей.

«Матір цієї дитини вже неодноразово притягувалась до адміністративної відповідальності за невиконання своїх обовʼязків щодо виховання сина, зловживала алкоголем та вживала наркотики. Отруєння хлопчика показало, що жінка так і не змінила свій спосіб життя та ставлення до батьківських обов’язків, тож має нести за це відповідальність, а її син заслуговує на життя у безпеці поруч з тими, хто про нього піклуватиметься», – наголосив керівник Голосіївської окружної прокуратури м. Києва Кирило Чаплигін.

Обвинувальний акт спрямований за ст. 166 КК України, що передбачає кримінальну відповідальність за злісне невиконання батьківських обов’язків, якщо це спричинило тяжкі наслідки для дитини.

