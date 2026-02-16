  1. В Україні

У Києві судитимуть матір, яка вживала наркотики, коли її 4-річний син отруївся пігулкою

16:30, 16 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Жінка залишила дитину без нагляду, поки сама вживала наркотики, в результаті отруєння хлопчик опинився в реанцімації.
У Києві судитимуть матір, яка вживала наркотики, коли її 4-річний син отруївся пігулкою
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт стосовно матері 4-річного хлопчика за злісне невиконання батьківських обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки, повідомили у Київській міській прокуратурі.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Встановлено, що жінка залишила дитину без нагляду в одній із кімнат квартири, а сама разом зі знайомим перебувала на кухні, де вживала наркотики. Хлопчик знайшов на підлозі невідому пігулку та проковтнув її, що призвело до гострої токсичної дії та загрози життю.

Дитину госпіталізували, наразі її стан стабільний. Хлопчика вилучили у матері і помістили до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей.

«Матір цієї дитини вже неодноразово притягувалась до адміністративної відповідальності за невиконання своїх обовʼязків щодо виховання сина, зловживала алкоголем та вживала наркотики. Отруєння хлопчика показало, що жінка так і не змінила свій спосіб життя та ставлення до батьківських обов’язків, тож має нести за це відповідальність, а її син заслуговує на життя у безпеці поруч з тими, хто про нього піклуватиметься», – наголосив керівник Голосіївської окружної прокуратури м. Києва Кирило Чаплигін.

Обвинувальний акт спрямований за ст. 166 КК України, що передбачає кримінальну відповідальність за злісне невиконання батьківських обов’язків, якщо це спричинило тяжкі наслідки для дитини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Новий Цивільний кодекс дозволить розлучення через нотаріуса та РАЦС за наявності дітей

У разі взаємної згоди щодо виховання та утримання дитини подружжя зможе розірвати шлюб через РАЦС або у нотаріуса.

В Україні змінюють підхід до відстрочки від мобілізації для ще однієї категорії військових до 25 років

Новим законопроєктом пропонується надати право на відстрочку від мобілізації строком до 12 місяців для добровольців віком до 25 років.

Обірване життя: суд в Одесі виніс вирок у справі про наїзд на вагітну жінку

Суд не позбавив водійку прав, призначивши три роки позбавлення волі з випробуванням.

ЄСПЛ визнав порушення права на виїзд з країни у справі «Бабич проти України»

У рішенні в справі «Бабич проти України» ЄСПЛ наголосив: обмеження залишати країну має відповідати критерію пропорційності та обгрунтованості.

Презумпція володіння у новому ЦК: посідачі зможуть судитися з власниками за майно

У ЦК вводиться поняття посідання і будь-яка особа, яка фактично контролює річ, вважається посідачем і може захищати своє володіння навіть від власника.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]