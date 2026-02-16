  1. В Украине

В Киеве будут судить мать, которая употребляла наркотики, когда ее 4-летний сын отравился таблеткой

16:30, 16 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Женщина оставила ребенка без присмотра, пока сама употребляла наркотики, в результате отравления мальчик оказался в реанимации.
В Киеве будут судить мать, которая употребляла наркотики, когда ее 4-летний сын отравился таблеткой
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении матери 4-летнего мальчика за злостное неисполнение родительских обязанностей, повлекшее тяжкие последствия, сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Установлено, что женщина оставила ребенка без присмотра в одной из комнат квартиры, а сама вместе со знакомым находилась на кухне, где употребляла наркотики. Мальчик нашел на полу неизвестную таблетку и проглотил ее, что привело к острому токсическому действию и угрозе жизни.

Ребенка госпитализировали, сейчас его состояние стабильное. Мальчика изъяли у матери и поместили в Центр социально-психологической реабилитации детей службы по делам детей.

«Мать этого ребенка уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за невыполнение своих обязанностей по воспитанию сына, злоупотребляла алкоголем и употребляла наркотики. Отравление мальчика показало, что женщина так и не изменила свой образ жизни и отношение к родительским обязанностям, поэтому должна нести за это ответственность, а ее сын заслуживает жизни в безопасности рядом с теми, кто о нем позаботится», — подчеркнул руководитель Голосеевской окружной прокуратуры г. Киева Кирилл Чаплигин.

Обвинительный акт направлен по ст. 166 УК Украины, которая предусматривает уголовную ответственность за злостное неисполнение родительских обязанностей, если это повлекло тяжкие последствия для ребенка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Новый Гражданский кодекс позволит развод через нотариуса и ЗАГС при наличии детей

В случае взаимного согласия по вопросам воспитания и содержания ребенка супруги смогут расторгнуть брак через ЗАГС или у нотариуса.

В Украине меняют подход к отсрочке от мобилизации для еще одной категории военнослужащих до 25 лет

Новым законопроектом предлагается предоставить право на отсрочку от мобилизации сроком до 12 месяцев для добровольцев в возрасте до 25 лет.

Оборванная жизнь: суд в Одессе вынес приговор по делу о наезде на беременную женщину

Суд не лишил водительских прав, назначив три года лишения свободы с испытательным сроком.

ЕСПЧ признал нарушение права на выезд из страны в деле «Бабич против Украины»

В решении по делу «Бабич против Украины» ЕСПЧ подчеркнул: ограничение права покидать страну должно соответствовать критерию пропорциональности и обоснованности.

Презумпция владения в новом ГК: владельцы смогут судиться с собственниками за имущество

В ГК вводится понятие владения и любое лицо, фактически контролирующее вещь, считается владельцем и может защищать свое владение даже от собственника.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]