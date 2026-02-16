В Киеве будут судить мать, которая употребляла наркотики, когда ее 4-летний сын отравился таблеткой

Женщина оставила ребенка без присмотра, пока сама употребляла наркотики, в результате отравления мальчик оказался в реанимации.

Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении матери 4-летнего мальчика за злостное неисполнение родительских обязанностей, повлекшее тяжкие последствия, сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Установлено, что женщина оставила ребенка без присмотра в одной из комнат квартиры, а сама вместе со знакомым находилась на кухне, где употребляла наркотики. Мальчик нашел на полу неизвестную таблетку и проглотил ее, что привело к острому токсическому действию и угрозе жизни.

Ребенка госпитализировали, сейчас его состояние стабильное. Мальчика изъяли у матери и поместили в Центр социально-психологической реабилитации детей службы по делам детей.

«Мать этого ребенка уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за невыполнение своих обязанностей по воспитанию сына, злоупотребляла алкоголем и употребляла наркотики. Отравление мальчика показало, что женщина так и не изменила свой образ жизни и отношение к родительским обязанностям, поэтому должна нести за это ответственность, а ее сын заслуживает жизни в безопасности рядом с теми, кто о нем позаботится», — подчеркнул руководитель Голосеевской окружной прокуратуры г. Киева Кирилл Чаплигин.

Обвинительный акт направлен по ст. 166 УК Украины, которая предусматривает уголовную ответственность за злостное неисполнение родительских обязанностей, если это повлекло тяжкие последствия для ребенка.

