У Дія.City подвоїлась кількість компаній-резидентів – понад 3,7 тисячі

Станом на початок лютого 2026 року резидентами правового простору Дія.City є 3 707 компаній, повідомляє Опендатабот. Понад половина з них приєдналась протягом 2025 року, а кількість співробітників у компаніях-резидентах за цей час подвоїлась.

Молоді компанії домінують

За даними Опендатабот, 87% нових резидентів — це молоді компанії, зареєстровані менш ніж за рік до вступу. На старті Дія.City у 2022 році більшість учасників були зрілими бізнесами, лише третина працювала менше року.

Зростання штату та активність на ринку

Компанії-резиденти активно розширюють команди: співробітників у компаніях, що приєднались у 2022 році, стало вдвічі більше. Загалом майже 80% резидентів збільшили свій штат з моменту вступу до простору.

Сфери діяльності та географія

Ядром Дія.City залишається ІТ: 2 844 компанії (77% усіх резидентів) працюють у цій сфері. Далі йдуть інформаційні послуги та виробництво іншого транспорту — по 6% кожна. У 2023 році частка ІТ тимчасово знизилась до 63%, але вже у 2025–2026 роках відновила рівень 80%, тоді як частка транспортної сфери зменшилась до 5%.

Географічно понад половина резидентів зареєстровані у Києві — 2 012 компаній. Далі йдуть Львівщина (502, 14%), Дніпропетровщина (6%), Київщина (5%) та Харківщина (4%).

Резюме показує, що Дія.City перетворюється на середовище, де домінують молоді ІТ-компанії, активно зростають команди та концентруються переважно у великих містах України.

