В Дія.City удвоилось количество компаний-резидентов – более 3,7 тысячи

По состоянию на начало февраля 2026 года резидентами правового пространства Дія.City являются 3 707 компаний, сообщает Опендатабот. Более половины из них присоединились в течение 2025 года, а количество сотрудников в компаниях-резидентах за это время удвоилось.

Молодые компании доминируют

По данным Опендатабот, 87% новых резидентов — это молодые компании, зарегистрированные менее чем за год до вступления. На старте Дія.City в 2022 году большинство участников были зрелыми бизнесами, только треть работала менее года.

Рост штата и активность на рынке

Компании-резиденты активно расширяют команды: сотрудников в компаниях, присоединившихся в 2022 году, стало вдвое больше. В целом почти 80% резидентов увеличили свой штат с момента вступления в пространство.

Сферы деятельности и география

Ядром Дія.City остается ИТ: 2 844 компании (77% всех резидентов) работают в этой сфере. Далее идут информационные услуги и производство другого транспорта — по 6% каждая. В 2023 году доля ИТ временно снизилась до 63%, но уже в 2025–2026 годах восстановила уровень 80%, тогда как доля транспортной сферы уменьшилась до 5%.

Географически более половины резидентов зарегистрированы в Киеве — 2 012 компаний. Далее следуют Львовская область (502, 14%), Днепропетровская область (6%), Киевская область (5%) и Харьковская область (4%).

Резюме показывает, что Дія.City превращается в среду, где доминируют молодые ИТ-компании, активно растут команды и концентрируются преимущественно в крупных городах Украины.

