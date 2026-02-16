  1. В Україні

На Київщині викрили псевдореабілітаційний центр: людей утримували та примушували до роботи

16:48, 16 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Під виглядом реабілітації утримували 48 осіб, серед них неповнолітній.
На Київщині викрили псевдореабілітаційний центр: людей утримували та примушували до роботи
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Київщині правоохоронці викрили організовану групу, яка під прикриттям реабілітаційного центру незаконно утримувала та експлуатувала людей. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Правоохоронці встановили діяльність псевдореабілітаційного закладу, де під виглядом допомоги особам з алко- та наркозалежністю незаконно утримували 48 громадян. Їхню свободу обмежували та примушували до тяжкої фізичної праці.

За даними слідства, під приводом «трудової терапії» потерпілих змушували безоплатно виконувати фізичні роботи — зокрема заготовляти дрова та виконувати інші господарські завдання. Людей залякували, били та силоміць вводили седативні препарати.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили документацію, електронні носії інформації, печатки, реєстраційні документи, мобільні телефони, незареєстровану вогнепальну зброю, грошові кошти та сильнодіючі лікарські засоби.

У межах операції врятовано 16 потенційних жертв торгівлі людьми, серед яких 17-річний неповнолітній. Наразі постраждалим надають необхідну допомогу.

Трьом підозрюваним інкримінують ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене групою осіб) та ч. 2 ст. 149 КК України (торгівля людьми). Усіх затримано. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ОГП торгівля людьми викрадення Київська область

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Новий Цивільний кодекс дозволить розлучення через нотаріуса та РАЦС за наявності дітей

У разі взаємної згоди щодо виховання та утримання дитини подружжя зможе розірвати шлюб через РАЦС або у нотаріуса.

В Україні змінюють підхід до відстрочки від мобілізації для ще однієї категорії військових до 25 років

Новим законопроєктом пропонується надати право на відстрочку від мобілізації строком до 12 місяців для добровольців віком до 25 років.

Обірване життя: суд в Одесі виніс вирок у справі про наїзд на вагітну жінку

Суд не позбавив водійку прав, призначивши три роки позбавлення волі з випробуванням.

ЄСПЛ визнав порушення права на виїзд з країни у справі «Бабич проти України»

У рішенні в справі «Бабич проти України» ЄСПЛ наголосив: обмеження залишати країну має відповідати критерію пропорційності та обгрунтованості.

Презумпція володіння у новому ЦК: посідачі зможуть судитися з власниками за майно

У ЦК вводиться поняття посідання і будь-яка особа, яка фактично контролює річ, вважається посідачем і може захищати своє володіння навіть від власника.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]