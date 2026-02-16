На Київщині викрили псевдореабілітаційний центр: людей утримували та примушували до роботи

Під виглядом реабілітації утримували 48 осіб, серед них неповнолітній.

На Київщині правоохоронці викрили організовану групу, яка під прикриттям реабілітаційного центру незаконно утримувала та експлуатувала людей. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Правоохоронці встановили діяльність псевдореабілітаційного закладу, де під виглядом допомоги особам з алко- та наркозалежністю незаконно утримували 48 громадян. Їхню свободу обмежували та примушували до тяжкої фізичної праці.

За даними слідства, під приводом «трудової терапії» потерпілих змушували безоплатно виконувати фізичні роботи — зокрема заготовляти дрова та виконувати інші господарські завдання. Людей залякували, били та силоміць вводили седативні препарати.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили документацію, електронні носії інформації, печатки, реєстраційні документи, мобільні телефони, незареєстровану вогнепальну зброю, грошові кошти та сильнодіючі лікарські засоби.

У межах операції врятовано 16 потенційних жертв торгівлі людьми, серед яких 17-річний неповнолітній. Наразі постраждалим надають необхідну допомогу.

Трьом підозрюваним інкримінують ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене групою осіб) та ч. 2 ст. 149 КК України (торгівля людьми). Усіх затримано. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

