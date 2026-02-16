  1. В Украине

В Киевской области разоблачили псевдореабилитационный центр: людей удерживали и принуждали к работе

16:48, 16 февраля 2026
Под видом реабилитации удерживали 48 человек, среди них несовершеннолетний.
В Киевской области правоохранители разоблачили организованную группу, которая под прикрытием реабилитационного центра незаконно удерживала и эксплуатировала людей. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Правоохранители установили деятельность псевдореабилитационного учреждения, где под видом помощи лицам с алкогольной и наркотической зависимостью незаконно удерживали 48 граждан. Их свободу ограничивали и принуждали к тяжелому физическому труду.

По данным следствия, под предлогом «трудовой терапии» потерпевших заставляли бесплатно выполнять физические работы — в частности заготавливать дрова и выполнять другие хозяйственные задания. Людей запугивали, избивали и насильно вводили седативные препараты.

Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли документацию, электронные носители информации, печати, регистрационные документы, мобильные телефоны, незарегистрированное огнестрельное оружие, денежные средства и сильнодействующие лекарственные средства.

В рамках операции спасены 16 потенциальных жертв торговли людьми, среди которых 17-летний несовершеннолетний. В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Трем подозреваемым инкриминируют ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное группой лиц) и ч. 2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми). Все задержаны. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

