Без досліджень і перевірок: чи вважаються умови праці безпечними
Північно-Східне міжрегіональне управління Держпраці пояснює, считаются ли условия труда безопасными без проведения их исследований.
Зазначається, що без проведення досліджень умов праці неможливо об’єктивно і документально підтвердити відсутність шкідливих або небезпечних факторів на робочому місці. У такому разі твердження про безпечні умови праці ґрунтуються не на фактах, а на припущеннях.
Під час проведення досліджень оцінюються не назви професій і посад, а реальні умови, в яких виконується робота.
На практиці це має принципове значення. Наприклад, робоче місце сторожа в більшості випадків вважається таким, що не має шкідливих умов.
Проте без дослідження умов праці неможливо врахувати всі фактори. Зокрема, регулярний обхід території зі значним ухилом місцевості за наявності серцево-судинних захворювань створює реальну загрозу для здоров’я.
