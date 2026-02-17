  1. В Україні

Без досліджень і перевірок: чи вважаються умови праці безпечними

10:18, 17 лютого 2026
У Держпраці зазначили, що без проведення досліджень умов праці неможливо об’єктивно і документально підтвердити відсутність шкідливих або небезпечних факторів на робочому місці.
Північно-Східне міжрегіональне управління Держпраці пояснює, считаются ли условия труда безопасными без проведения их исследований.

Зазначається, що без проведення досліджень умов праці неможливо об’єктивно і документально підтвердити відсутність шкідливих або небезпечних факторів на робочому місці. У такому разі твердження про безпечні умови праці ґрунтуються не на фактах, а на припущеннях.

Під час проведення досліджень оцінюються не назви професій і посад, а реальні умови, в яких виконується робота.

На практиці це має принципове значення. Наприклад, робоче місце сторожа в більшості випадків вважається таким, що не має шкідливих умов.

Проте без дослідження умов праці неможливо врахувати всі фактори. Зокрема, регулярний обхід території зі значним ухилом місцевості за наявності серцево-судинних захворювань створює реальну загрозу для здоров’я.

Держпраці

