Без досліджень і перевірок: чи вважаються умови праці безпечними

У Держпраці зазначили, що без проведення досліджень умов праці неможливо об’єктивно і документально підтвердити відсутність шкідливих або небезпечних факторів на робочому місці.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Північно-Східне міжрегіональне управління Держпраці пояснює, считаются ли условия труда безопасными без проведения их исследований.

Зазначається, що без проведення досліджень умов праці неможливо об’єктивно і документально підтвердити відсутність шкідливих або небезпечних факторів на робочому місці. У такому разі твердження про безпечні умови праці ґрунтуються не на фактах, а на припущеннях.

Під час проведення досліджень оцінюються не назви професій і посад, а реальні умови, в яких виконується робота.

На практиці це має принципове значення. Наприклад, робоче місце сторожа в більшості випадків вважається таким, що не має шкідливих умов.

Проте без дослідження умов праці неможливо врахувати всі фактори. Зокрема, регулярний обхід території зі значним ухилом місцевості за наявності серцево-судинних захворювань створює реальну загрозу для здоров’я.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.