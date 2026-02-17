Без исследований и проверок: считаются ли условия труда безопасными

В Гоструда отметили, что без проведения исследований условий труда невозможно объективно и документально подтвердить отсутствие вредных или опасных факторов на рабочем месте.

Северо-Восточное межрегиональное управление Гоструда объясняет, считаются ли условия труда безопасными без проведения их исследований.

Отмечается, что без проведения исследований условия труда невозможно объективно и документально подтвердить отсутствие вредных или опасных факторов на рабочем месте. В таком случае утверждения о безопасных условиях труда основываются не на фактах, а на предположениях.

В ходе исследований оцениваются не названия профессий и должностей, а реальные условия, в которых выполняется работа.

На практике это имеет важное значение. Например, рабочее место сторожа в большинстве случаев считается не имеющим вредных условий.

Однако без исследования условий труда невозможно учесть все факторы. В частности, регулярный обход территории со значительным уклоном местности при наличии сердечно-сосудистых заболеваний создает реальную угрозу здоровью.

