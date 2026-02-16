Незаконне переправлення людей до Румунії – на Закарпатті затримали майстра лісу та його родину

Майстер лісу організував незаконний канал для поїздок до Румунії за $8 тисяч з особи.

На Закарпатті правоохоронці затримали майстра лісу філії «Вигодське лісове господарство» ДП «Ліси України» та чотирьох спільників за підозрою в організації незаконного переправлення людей до Румунії. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, до злочинної схеми були причетні майстер лісу, його цивільна дружина, син співмешканки та ще троє осіб. Клієнтів зустрічали в Івано-Франківську та доставляли до села Вигода, де забезпечували поселення та харчування. За переправлення через державний кордон брали $8 тис. з кожної особи.

Кошти отримував майстер лісу у селі Лазещина Рахівського району, де й відбулося затримання.

Під час обшуків правоохоронці вилучили $17 тис., понад 42 тис. грн, мобільні телефони, радіостанції та три автомобілі.

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури усім підозрюваним інкриміновано незаконне переправлення осіб через кордон та організацію такої діяльності з корисливих мотивів за ч. 3 ст. 332 КК України.

