Незаконная переправка людей в Румынию – в Закарпатье задержали лесничего и его семью

Лесничий организовал незаконный канал для поездок в Румынию за $8 тысяч с человека.

Фото: pgo_gov_ua

В Закарпатье правоохранители задержали лесничего филиала «Выгодское лесное хозяйство» ГП «Леса Украины» и четырех сообщников по подозрению в организации незаконной переправки людей в Румынию. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, к преступной схеме были причастны мастер леса, его гражданская жена, сын сожительницы и еще три человека. Клиентов встречали в Ивано-Франковске и доставляли в село Выгода, где обеспечивали проживание и питание. За переправку через государственную границу брали $8 тыс. с каждого человека.

Деньги получал лесничий в селе Лазещина Раховского района, где и произошло задержание.

Во время обысков правоохранители изъяли $17 тыс., более 42 тыс. грн, мобильные телефоны, радиостанции и три автомобиля.

Под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры всем подозреваемым инкриминируется незаконная переправка лиц через границу и организация такой деятельности из корыстных мотивов по ч. 3 ст. 332 УК Украины.

