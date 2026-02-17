Декларування облігацій внутрішньої державної позики України — що треба знати

У НАЗК роз’яснили питання Декларування ОВДП, у тому числі військових.

Фото: ndekcmvs.cn.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне агентство з питань запобігання корупції нагадало, що облігацій внутрішньої державної позики України декларується за загальними правилами декларування цінних паперів.

Придбання ОВДП у звітному періоді

У разі придбання ОВДП у звітному періоді підлягають заповненню такі розділи декларації:

- розділ 7 «Цінні папери» – за умови, якщо цінні папери не будуть погашені станом на кінець звітного періоду. Для цього у блоці полів «Загальна інформація» в полі «Вид цінного паперу» слід обрати позначку «Боргові цінні папери», в полі «Вид боргових цінних паперів» – позначку «Державні облігації України» (ОВДП); інформацію щодо емітента реєстр передзаповнить автоматично.

У полі «Номінальна вартість одного цінного папера, грн» зазначається номінальна вартість 1 ОВДП (наприклад, 1000 грн). У разі якщо номінальна вартість 1 ОВДП визначена в іноземній валюті, то у вказаному полі зазначається номінальна вартість в перерахунку на гривні за офіційним курсом НБУ станом на дату набуття права на ОВДП.

- розділ 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у субʼєкта декларування або членів його сімʼї відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно» декларації.

- розділ 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації – за умови, якщо разовий видаток на придбання ОВДП перевищує 50 ПМ.

Наявність ОВДП у звітному періоді

Якщо ОВДП були придбані в минулому звітному періоді, а в періоді, за який подається декларація, не погашені, то заповненню підлягають розділ 7 «Цінні папери» та розділ 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у субʼєкта декларування або членів його сімʼї відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно» декларації.

Також може підлягати заповненню розділ 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації – у випадку, якщо особа володіє купонними облігаціями і отримує відсотковий дохід щомісяця / щокварталу тощо.

Погашення ОВДП у звітному періоді

Якщо у звітному періоді відбулося погашення купонних / дисконтних ОВДП «Військові облігації», то підлягає заповненню розділ 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації. При цьому:

якщо було погашення купонних ОВДП, то у декларації зазначаються відомості про отриманий у звітному періоді дохід у розмірі номінальної вартості погашених ОВДП та дохід у вигляді відсоткового доходу по них;

якщо відбулося погашення дисконтних ОВДП, то у декларації зазначаються відомості про отриманий у звітному періоді дохід у розмірі номінальної вартості погашених ОВДП.

Джерелом доходу є Міністерство фінансів України (код ЄДРПОУ 00013480).

При цьому відомості про погашені у звітному періоді ОВДП не зазначаються у розділі 7 «Цінні папери» декларації, а відомості про рахунки зазначаються у розділі 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у субʼєкта декларування або членів його сімʼї відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно» декларації за умов, викладених у відповіді на запитання 166 Роз’яснень.

Приклад

23.07.2024 суб’єкт декларування через АТ «Хxxx Банк» (банк-дилер) придбав п’ять купонних ОВДП (номінальна вартість кожної – 1000 гривень, строк погашення – 18.06.2025), сплативши за них одним платежем 5397 гривень 15 копійок. При цьому суб’єкт декларування відкрив рахунок у цінних паперах в АТ «Хххх Банк» (банку-ділері), на якому обліковуються придбані ним ОВДП.

04.12.2024 суб’єкт декларування отримав купонну виплату по ОВДП – відсотки (відсотковий дохід) у розмірі 368 гривень 00 копійок.

Після погашення п’яти ОВДП 04.06.2025 суб’єкт декларування отримав суму в розмірі 5368 гривень 00 копійок, яка складається із суми номінальної вартості п’ять ОВДП (5000 гривень 00 копійок) та купонної виплати по ОВДП – відсотків (відсоткового доходу) (368 гривень 00 копійок).

У щорічній декларації за 2024 рік:

у розділі 7 «Цінні папери» слід зазначити п’ять ОВДП, що належать суб’єкту декларування, а саме: у полі «Вид цінного паперу» обрати позначку «Боргові цінні папери», у полі «Вид боргових цінних паперів» вказати «Державні облігації України» (ОВДП), у полі «Кількість цінних паперів» – 5, у полі «Номінальна вартість одного цінного паперу, грн» – 1000, у полі «Дата набуття права» – 23.07.2024, інформацію щодо емітента реєстр передзаповнить автоматично;

у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» слід зазначити отриманий суб’єктом декларування дохід у вигляді відсотків (відсоткового доходу) по ОВДП, а саме: у полі «Вид доходу» обрати «Проценти від погашення ОВДП», у полі «Розмір (вартість), грн» – 368, інформацію щодо джереладоходу реєстр передзаповнить автоматично;

у розділі «Інформація щодо банківських та інших фінансових установ, у тому числі за кордоном, у яких у суб’єкта декларування або членів його сім’ї відкриті рахунки» слід зазначити АТ «Хххх Банк», в якому у суб’єкта декларування відкритий рахунок у цінних паперах і на якому обліковуються ОВДП.

При цьому у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» не зазначається видаток (та правочин) суб’єкта декларування у розмірі 5397 гривень 15 копійок, сплачений ним 23.07.2024 при придбанні п’яти ОВДП (оскільки його розмір не перевищує 50 ПМ для 2024 року – 151 400 гривень);

У щорічній декларації за 2025 рік:

у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» слід зазначити отриманий суб’єктом декларування:

дохід від погашення ОВДП, а саме: у полі «Вид доходу» обрати «Дохід від від погашення ОВДП», у полі «Розмір (вартість), грн» – 5000, інформацію щодо джерела доходу реєстр передзаповнить автоматично;

дохід у вигляді відсотків (відсоткового доходу) по ОВДП, а саме: у полі «Вид доходу» обрати «Проценти від погашення ОВДП», у полі «Розмір (вартість), грн» – 368, інформацію щодо джерела доходу реєстр передзаповнить автоматично;

у розділі «Інформація щодо банківських та інших фінансових установ, у тому числі за кордоном, у яких у суб’єкта декларування або членів його сім’ї відкриті рахунки» слід зазначити АТ «Хххх Банк», в якому у суб’єкта декларування відкритий рахунок у цінних паперах і на якому обліковувалися ОВДП (якщо такий рахунок не закритий станом на 31.12.2025).

При цьому у розділі 7 «Цінні папери» не зазначаються п’ять ОВДП, які вже погашені, а у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» не зазначається операція з погашення цих п’яти ОВДП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.