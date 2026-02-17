Декларирование облигаций внутреннего государственного займа Украины — что нужно знать

В НАЗК разъяснили вопросы декларирования ОВГЗ, в том числе военных.

Фото: ndekcmvs.cn.ua

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции напомнило, что облигации внутреннего государственного займа Украины декларируются по общим правилам декларирования ценных бумаг.

Приобретение ОВГЗ в отчетном периоде

В случае приобретения ОВГЗ в отчетном периоде подлежат заполнению следующие разделы декларации:

раздел 7 «Ценные бумаги» — при условии, если ценные бумаги не будут погашены по состоянию на конец отчетного периода. Для этого в блоке полей «Общая информация» в поле «Вид ценной бумаги» следует выбрать отметку «Долговые ценные бумаги», в поле «Вид долговых ценных бумаг» — отметку «Государственные облигации Украины» (ОВГЗ); информацию об эмитенте реестр предзаполнит автоматически.

В поле «Номинальная стоимость одной ценной бумаги, грн» указывается номинальная стоимость 1 ОВГЗ (например, 1000 грн). Если номинальная стоимость 1 ОВГЗ определена в иностранной валюте, то в указанном поле указывается номинальная стоимость в пересчете на гривны по официальному курсу НБУ по состоянию на дату приобретения права на ОВГЗ.

раздел 12.1 «Банковские и иные финансовые учреждения, в том числе за рубежом, в которых у субъекта декларирования или членов его семьи открыты счета или хранятся средства, иное имущество» декларации.

раздел 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» декларации — при условии, если разовый расход на приобретение ОВГЗ превышает 50 ПМ.

Наличие ОВГЗ в отчетном периоде

Если ОВГЗ были приобретены в прошлом отчетном периоде, а в периоде, за который подается декларация, не погашены, то подлежат заполнению раздел 7 «Ценные бумаги» и раздел 12.1 «Банковские и иные финансовые учреждения, в том числе за рубежом, в которых у субъекта декларирования или членов его семьи открыты счета или хранятся средства, иное имущество» декларации.

Также может подлежать заполнению раздел 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации — в случае, если лицо владеет купонными облигациями и получает процентный доход ежемесячно / ежеквартально и т. п.

Погашение ОВГЗ в отчетном периоде

Если в отчетном периоде произошло погашение купонных / дисконтных ОВГЗ «Военные облигации», то подлежит заполнению раздел 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации. При этом:

если было погашение купонных ОВГЗ, то в декларации указываются сведения о полученном в отчетном периоде доходе в размере номинальной стоимости погашенных ОВГЗ и доходе в виде процентного дохода по ним;

если произошло погашение дисконтных ОВГЗ, то в декларации указываются сведения о полученном в отчетном периоде доходе в размере номинальной стоимости погашенных ОВГЗ.

Источником дохода является Министерство финансов Украины (код ЕГРПОУ 00013480).

При этом сведения о погашенных в отчетном периоде ОВГЗ не указываются в разделе 7 «Ценные бумаги» декларации, а сведения о счетах указываются в разделе 12.1 «Банковские и иные финансовые учреждения, в том числе за рубежом, в которых у субъекта декларирования или членов его семьи открыты счета или хранятся средства, иное имущество» декларации при условиях, изложенных в ответе на вопрос 166 Разъяснений.

Пример

23.07.2024 субъект декларирования через АО «Хxxx Банк» (банк-дилер) приобрел пять купонных ОВГЗ (номинальная стоимость каждой — 1000 гривен, срок погашения — 18.06.2025), уплатив за них одним платежом 5397 гривен 15 копеек. При этом субъект декларирования открыл счет в ценных бумагах в АО «Хххх Банк» (банке-дилере), на котором учитываются приобретенные им ОВГЗ.

04.12.2024 субъект декларирования получил купонную выплату по ОВГЗ — проценты (процентный доход) в размере 368 гривен 00 копеек.

После погашения пяти ОВГЗ 04.06.2025 субъект декларирования получил сумму в размере 5368 гривен 00 копеек, которая состоит из суммы номинальной стоимости пяти ОВГЗ (5000 гривен 00 копеек) и купонной выплаты по ОВГЗ — процентов (процентного дохода) (368 гривен 00 копеек).

В ежегодной декларации за 2024 год:

в разделе 7 «Ценные бумаги» следует указать пять ОВГЗ, принадлежащих субъекту декларирования, а именно: в поле «Вид ценной бумаги» выбрать отметку «Долговые ценные бумаги», в поле «Вид долговых ценных бумаг» указать «Государственные облигации Украины» (ОВГЗ), в поле «Количество ценных бумаг» — 5, в поле «Номинальная стоимость одной ценной бумаги, грн» — 1000, в поле «Дата приобретения права» — 23.07.2024, информацию об эмитенте реестр предзаполнит автоматически;

в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» следует указать полученный субъектом декларирования доход в виде процентов (процентного дохода) по ОВГЗ, а именно: в поле «Вид дохода» выбрать «Проценты от погашения ОВГЗ», в поле «Размер (стоимость), грн» — 368, информацию об источнике дохода реестр предзаполнит автоматически;

в разделе «Информация о банковских и иных финансовых учреждениях, в том числе за рубежом, в которых у субъекта декларирования или членов его семьи открыты счета» следует указать АО «Хххх Банк», в котором у субъекта декларирования открыт счет в ценных бумагах и на котором учитываются ОВГЗ.

При этом в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» не указывается расход (и сделка) субъекта декларирования в размере 5397 гривен 15 копеек, уплаченный им 23.07.2024 при приобретении пяти ОВГЗ (поскольку его размер не превышает 50 ПМ для 2024 года — 151 400 гривен).

В ежегодной декларации за 2025 год:

в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» следует указать полученный субъектом декларирования:

доход от погашения ОВГЗ, а именно: в поле «Вид дохода» выбрать «Доход от погашения ОВГЗ», в поле «Размер (стоимость), грн» — 5000, информацию об источнике дохода реестр предзаполнит автоматически;

доход в виде процентов (процентного дохода) по ОВГЗ, а именно: в поле «Вид дохода» выбрать «Проценты от погашения ОВГЗ», в поле «Размер (стоимость), грн» — 368, информацию об источнике дохода реестр предзаполнит автоматически;

в разделе «Информация о банковских и иных финансовых учреждениях, в том числе за рубежом, в которых у субъекта декларирования или членов его семьи открыты счета» следует указать АО «Хххх Банк», в котором у субъекта декларирования открыт счет в ценных бумагах и на котором учитывались ОВГЗ (если такой счет не закрыт по состоянию на 31.12.2025).

При этом в разделе 7 «Ценные бумаги» не указываются пять ОВГЗ, которые уже погашены, а в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» не указывается операция по погашению этих пяти ОВГЗ.

