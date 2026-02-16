Реєстрація смерті, яка відбулася на тимчасово окупованих територіях — як діяти
Хмельницьке міжрегіональне управління Міністерства юстиції України нагадало, якщо смерть близької людини сталася на тимчасово окупованій території, важливо знати, що свідоцтва про смерть, видані окупаційною владою, не визнаються в Україні та не мають юридичної сили.
Через це можуть виникати труднощі з оформленням спадщини, соціальних виплат чи інших документів.
Але українським законодавством передбачено спеціальний механізм.
Що потрібно зробити?
Державна реєстрація смерті у такому випадку здійснюється на підставі рішення суду про встановлення факту смерті особи в певний час.
Відповідно до статті 317 Цивільного процесуального кодексу України, заяву можуть подати:
- члени сім’ї померлого,
- їхні представники,
- інші заінтересовані особи (якщо це впливає на їхні права чи обов’язки).
Подати заяву можна:
- до будь-якого місцевого суду України, незалежно від місця проживання;
- або онлайн через сервіс «Електронний суд» із використанням кваліфікованого електронного підпису.
У заяві потрібно зазначити:
- який факт необхідно встановити та з якою метою;
- чому неможливо отримати або відновити відповідні документи;
- докази, що підтверджують факт смерті (покази свідків, медичні довідки, фото чи відео з місця поховання тощо).
У справах про встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території судовий збір не стягується.
Що далі?
Після ухвалення рішення суд:
- видає копію заявнику;
- невідкладно надсилає рішення до відділу ДРАЦС за місцем ухвалення.
Рішення підлягає негайному виконанню, а свідоцтво про смерть державного зразка видається під час звернення до органу ДРАЦС.
