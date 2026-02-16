Реєстрація смерті, яка відбулася на тимчасово окупованих територіях — як діяти

Державна реєстрація смерті у такому випадку здійснюється на підставі рішення суду про встановлення факту смерті особи в певний час.

Хмельницьке міжрегіональне управління Міністерства юстиції України нагадало, якщо смерть близької людини сталася на тимчасово окупованій території, важливо знати, що свідоцтва про смерть, видані окупаційною владою, не визнаються в Україні та не мають юридичної сили.

Через це можуть виникати труднощі з оформленням спадщини, соціальних виплат чи інших документів.

Але українським законодавством передбачено спеціальний механізм.

Що потрібно зробити?

Відповідно до статті 317 Цивільного процесуального кодексу України, заяву можуть подати:

члени сім’ї померлого,

їхні представники,

інші заінтересовані особи (якщо це впливає на їхні права чи обов’язки).

Подати заяву можна:

до будь-якого місцевого суду України, незалежно від місця проживання;

або онлайн через сервіс «Електронний суд» із використанням кваліфікованого електронного підпису.

У заяві потрібно зазначити:

який факт необхідно встановити та з якою метою;

чому неможливо отримати або відновити відповідні документи;

докази, що підтверджують факт смерті (покази свідків, медичні довідки, фото чи відео з місця поховання тощо).

У справах про встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території судовий збір не стягується.

Що далі?

Після ухвалення рішення суд:

видає копію заявнику;

невідкладно надсилає рішення до відділу ДРАЦС за місцем ухвалення.

Рішення підлягає негайному виконанню, а свідоцтво про смерть державного зразка видається під час звернення до органу ДРАЦС.

