Регистрация смерти, которая произошла на временно оккупированных территориях — как действовать
Хмельницкое межрегиональное управление Министерства юстиции Украины напомнило, что если смерть близкого человека произошла на временно оккупированной территории, важно знать, что свидетельства о смерти, выданные оккупационной властью, не признаются в Украине и не имеют юридической силы.
Из-за этого могут возникать трудности с оформлением наследства, социальных выплат или других документов.
Однако украинским законодательством предусмотрен специальный механизм.
Что нужно сделать?
Государственная регистрация смерти в таком случае осуществляется на основании решения суда об установлении факта смерти лица в определенное время.
В соответствии со статьей 317 Гражданского процессуального кодекса Украины, заявление могут подать:
- члены семьи умершего,
- их представители,
- иные заинтересованные лица (если это влияет на их права или обязанности).
Подать заявление можно:
- в любой местный суд Украины, независимо от места проживания;
- или онлайн через сервис «Электронный суд» с использованием квалифицированной электронной подписи.
В заявлении необходимо указать:
- какой факт необходимо установить и с какой целью;
- почему невозможно получить или восстановить соответствующие документы;
- доказательства, подтверждающие факт смерти (показания свидетелей, медицинские справки, фото или видео с места захоронения и т. п.).
По делам об установлении факта смерти на временно оккупированной территории судебный сбор не взимается.
Что дальше?
После вынесения решения суд:
- выдает копию заявителю;
- безотлагательно направляет решение в отдел ДРАЦС по месту вынесения.
Решение подлежит немедленному исполнению, а свидетельство о смерти государственного образца выдается при обращении в орган ДРАЦС.
