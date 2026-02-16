Регистрация смерти, которая произошла на временно оккупированных территориях — как действовать

Государственная регистрация смерти в таком случае осуществляется на основании решения суда об установлении факта смерти лица в определенное время.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хмельницкое межрегиональное управление Министерства юстиции Украины напомнило, что если смерть близкого человека произошла на временно оккупированной территории, важно знать, что свидетельства о смерти, выданные оккупационной властью, не признаются в Украине и не имеют юридической силы.

Из-за этого могут возникать трудности с оформлением наследства, социальных выплат или других документов.

Однако украинским законодательством предусмотрен специальный механизм.

Что нужно сделать?

Государственная регистрация смерти в таком случае осуществляется на основании решения суда об установлении факта смерти лица в определенное время.

В соответствии со статьей 317 Гражданского процессуального кодекса Украины, заявление могут подать:

члены семьи умершего,

их представители,

иные заинтересованные лица (если это влияет на их права или обязанности).

Подать заявление можно:

в любой местный суд Украины, независимо от места проживания;

или онлайн через сервис «Электронный суд» с использованием квалифицированной электронной подписи.

В заявлении необходимо указать:

какой факт необходимо установить и с какой целью;

почему невозможно получить или восстановить соответствующие документы;

доказательства, подтверждающие факт смерти (показания свидетелей, медицинские справки, фото или видео с места захоронения и т. п.).

По делам об установлении факта смерти на временно оккупированной территории судебный сбор не взимается.

Что дальше?

После вынесения решения суд:

выдает копию заявителю;

безотлагательно направляет решение в отдел ДРАЦС по месту вынесения.

Решение подлежит немедленному исполнению, а свидетельство о смерти государственного образца выдается при обращении в орган ДРАЦС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.