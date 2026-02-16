  1. В Украине

Регистрация смерти, которая произошла на временно оккупированных территориях — как действовать

20:06, 16 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Государственная регистрация смерти в таком случае осуществляется на основании решения суда об установлении факта смерти лица в определенное время.
Регистрация смерти, которая произошла на временно оккупированных территориях — как действовать
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хмельницкое межрегиональное управление Министерства юстиции Украины напомнило, что если смерть близкого человека произошла на временно оккупированной территории, важно знать, что свидетельства о смерти, выданные оккупационной властью, не признаются в Украине и не имеют юридической силы.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Из-за этого могут возникать трудности с оформлением наследства, социальных выплат или других документов.

Однако украинским законодательством предусмотрен специальный механизм.

Что нужно сделать?

Государственная регистрация смерти в таком случае осуществляется на основании решения суда об установлении факта смерти лица в определенное время.

В соответствии со статьей 317 Гражданского процессуального кодекса Украины, заявление могут подать:

  • члены семьи умершего,
  • их представители,
  • иные заинтересованные лица (если это влияет на их права или обязанности).

Подать заявление можно:

  • в любой местный суд Украины, независимо от места проживания;
  • или онлайн через сервис «Электронный суд» с использованием квалифицированной электронной подписи.

В заявлении необходимо указать:

  • какой факт необходимо установить и с какой целью;
  • почему невозможно получить или восстановить соответствующие документы;
  • доказательства, подтверждающие факт смерти (показания свидетелей, медицинские справки, фото или видео с места захоронения и т. п.).

По делам об установлении факта смерти на временно оккупированной территории судебный сбор не взимается.

Что дальше?

После вынесения решения суд:

  • выдает копию заявителю;
  • безотлагательно направляет решение в отдел ДРАЦС по месту вынесения.

Решение подлежит немедленному исполнению, а свидетельство о смерти государственного образца выдается при обращении в орган ДРАЦС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

минюст

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Новый Гражданский кодекс позволит развод через нотариуса и ЗАГС при наличии детей

В случае взаимного согласия по вопросам воспитания и содержания ребенка супруги смогут расторгнуть брак через ЗАГС или у нотариуса.

В Украине меняют подход к отсрочке от мобилизации для еще одной категории военнослужащих до 25 лет

Новым законопроектом предлагается предоставить право на отсрочку от мобилизации сроком до 12 месяцев для добровольцев в возрасте до 25 лет.

Оборванная жизнь: суд в Одессе вынес приговор по делу о наезде на беременную женщину

Суд не лишил водительских прав, назначив три года лишения свободы с испытательным сроком.

ЕСПЧ признал нарушение права на выезд из страны в деле «Бабич против Украины»

В решении по делу «Бабич против Украины» ЕСПЧ подчеркнул: ограничение права покидать страну должно соответствовать критерию пропорциональности и обоснованности.

Презумпция владения в новом ГК: владельцы смогут судиться с собственниками за имущество

В ГК вводится понятие владения и любое лицо, фактически контролирующее вещь, считается владельцем и может защищать свое владение даже от собственника.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]