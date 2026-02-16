В Україні стартує скринінг всіх державних послуг у межах «Цифрової трансформації 2.0»

Штучний інтелект проаналізує всі сервіси, щоб виявити застарілі процедури та пришвидшити надання послуг громадянам.

В Україні розпочинається масштабний скринінг усіх державних послуг у межах проєкту «Цифрова трансформація 2.0». За даними Мінцифри, мета — проаналізувати роботу системи, виявити застарілі процеси та перезапустити сервіси, які працюватимуть ефективніше.

Навіщо потрібен скринінг

Наразі держава не має єдиного ресурсу з даними про всі державні та місцеві послуги. Це призводить до дублювання процесів, уповільнення роботи та витрат часу громадян на оформлення документів.

Єдина база держпослуг дозволить:

ліквідувати непотрібні сервіси;

усунути бюрократичні перепони та пришвидшити надання результату;

цифровізувати довідки, щоб жоден орган не вимагав повторних документів;

будувати політику на основі реальних даних, а не припущень.

Алгоритм дій

Повна інвентаризація: міністерства, ЦНАПи, місцева влада та державні підприємства внесуть детальну інформацію про всі послуги: документи, ціни, терміни, статистику звернень та причини відмов. ШІ-аудит: штучний інтелект проаналізує дані, виявить дублювання, неактуальні процедури та штучні бар’єри. Трансформація: на основі аналітики сформують дорожню карту: які послуги ліквідувати, спростити або перевести повністю в онлайн. Уніфікація стандартів: стандарти якості та процес надання послуг будуть однаковими в усіх державних установах.

