В Украине стартует скрининг всех государственных услуг в рамках «Цифровой трансформации 2.0»

Искусственный интеллект проанализирует все сервисы, чтобы выявить устаревшие процедуры и ускорить предоставление услуг гражданам.

В Украине начинается масштабный скрининг всех государственных услуг в рамках проекта «Цифровая трансформация 2.0». По данным Минцифры, цель — проанализировать работу системы, выявить устаревшие процессы и перезапустить сервисы, которые будут работать эффективнее.

Зачем нужен скрининг

В настоящее время у государства нет единого ресурса с данными обо всех государственных и местных услугах. Это приводит к дублированию процессов, замедлению работы и затратам времени граждан на оформление документов.

Единая база госуслуг позволит:

ликвидировать ненужные сервисы;

устранить бюрократические препятствия и ускорить предоставление результата;

цифровизировать справки, чтобы ни один орган не требовал повторных документов;

строить политику на основе реальных данных, а не предположений.

Алгоритм действий

Полная инвентаризация: министерства, ЦНАПы, местные власти и государственные предприятия внесут подробную информацию обо всех услугах: документы, цены, сроки, статистику обращений и причины отказов. ИИ-аудит: искусственный интеллект проанализирует данные, выявит дублирование, неактуальные процедуры и искусственные барьеры. Трансформация: на основе аналитики сформируют дорожную карту: какие услуги ликвидировать, упростить или перевести полностью в онлайн. Унификация стандартов: стандарты качества и процесс предоставления услуг будут одинаковыми во всех государственных учреждениях.

