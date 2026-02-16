На Одещині відправили за ґрати правоохоронця, який вимагав гроші з обох сторін у справі про ДТП

Правоохоронець також намагався втекти з України.

Болградський районний суд Одеської області визнав винним слідчого одного з районних відділів поліції в одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомило ДБР.

Зазначається, що у 2024 році він вимагав гроші за зміну кваліфікації злочину у справі про ДТП. Це дозволило б винуватцю аварії уникнути покарання у вигляді позбавлення волі. Водночас посадовець намагався отримати гроші й від потерпілого у цій же справі.

Працівники ДБР затримали правоохоронця у серпні 2024 року під час отримання грошей. Перед оголошенням вироку він намагався виїхати з України та був затриманий на державному кордоні.

Його визнано винним за ч. 3 ст. 368 КК України — одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Суд призначив йому 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавив спеціального звання «капітан поліції».

