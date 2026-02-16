В Одесской области отправили за решетку правоохранителя, который требовал деньги с обеих сторон в деле о ДТП
Болградский районный суд Одесской области признал виновным следователя одного из районных отделов полиции в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщило ГБР.
Отмечается, что в 2024 году он требовал деньги за изменение квалификации преступления в деле о ДТП. Это позволило бы виновнику аварии избежать наказания в виде лишения свободы. В то же время должностное лицо пыталось получить деньги и от потерпевшего по этому же делу.
Сотрудники ГБР задержали правоохранителя в августе 2024 года во время получения денег. Перед оглашением приговора он пытался выехать из Украины и был задержан на государственной границе.
Он признан виновным по ч. 3 ст. 368 УК Украины — получение неправомерной выгоды должностным лицом.
Суд назначил ему 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишил специального звания «капитан полиции».
