В Одесской области отправили за решетку правоохранителя, который требовал деньги с обеих сторон в деле о ДТП

Правоохранитель также пытался сбежать из Украины.

Фото: dbr.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Болградский районный суд Одесской области признал виновным следователя одного из районных отделов полиции в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщило ГБР.

Отмечается, что в 2024 году он требовал деньги за изменение квалификации преступления в деле о ДТП. Это позволило бы виновнику аварии избежать наказания в виде лишения свободы. В то же время должностное лицо пыталось получить деньги и от потерпевшего по этому же делу.

Сотрудники ГБР задержали правоохранителя в августе 2024 года во время получения денег. Перед оглашением приговора он пытался выехать из Украины и был задержан на государственной границе.

Он признан виновным по ч. 3 ст. 368 УК Украины — получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Суд назначил ему 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишил специального звания «капитан полиции».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.