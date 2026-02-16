Чи може бути роботодавцем домашнього працівника юридична особа – пояснення

Домашніх працівників можуть наймати лише фізичні особи або домогосподарства.

Юридичні особи — підприємства чи організації — не мають права укладати трудові договори з домашніми працівниками. Роботодавцем у такому випадку може бути виключно фізична особа або домогосподарство, тобто сім’я чи окрема особа, яка потребує допомоги по господарству. Про це повідомили в Управлінні інспекційної діяльності у Житомирській області.

Вікові обмеження та особливості праці

Законодавство не допускає прийняття на роботу домашнім працівником особи, яка не досягла 16-річного віку.

Домашні працівники, які проживають у житлі домогосподарства, мають додаткові права, обов’язки та гарантії. Умови їхньої праці відрізняються від тих, хто не проживає за місцем роботи.

Водночас не вважається домашньою працею виконання робіт для домогосподарства, якщо вони здійснюються нерегулярно і не перевищують 40 годин на місяць.

Умови договору

Усі умови проживання та праці мають бути чітко визначені в трудовому договорі. Це стосується режиму робочого часу, умов проживання та соціальних гарантій, що дозволяє уникнути непорозумінь між сторонами.

