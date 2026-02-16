  1. В Украине

Может ли быть работодателем домашнего работника юридическое лицо – объяснение

23:30, 16 февраля 2026
Домашних работников могут нанимать только физические лица или домохозяйства.
Юридические лица — предприятия или организации — не имеют права заключать трудовые договоры с домашними работниками. Работодателем в таком случае может быть исключительно физическое лицо или домохозяйство, то есть семья или отдельное лицо, которое нуждается в помощи по хозяйству. Об этом сообщили в Управлении инспекционной деятельности в Житомирской области.

Возрастные ограничения и особенности труда

Законодательство не допускает принятие на работу домашним работником лица, не достигшего 16-летнего возраста.

Домашние работники, проживающие в жилье домохозяйства, имеют дополнительные права, обязанности и гарантии. Условия их труда отличаются от тех, кто не проживает по месту работы.

В то же время не считается домашней работой выполнение работ для домохозяйства, если они осуществляются нерегулярно и не превышают 40 часов в месяц.

Условия договора

Все условия проживания и труда должны быть четко определены в трудовом договоре. Это касается режима рабочего времени, условий проживания и социальных гарантий, что позволяет избежать недоразумений между сторонами.

