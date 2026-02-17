На Сумщині подвоїли кількість маршрутів для практичних іспитів з водіння – схеми руху

В Охтирці тепер діє 12 маршрутів замість шести.

У Сумській області збільшили кількість маршрутів для складання практичних іспитів у сервісному центрі МВС №5943 у місті Охтирка. Про це повідомив Головний сервісний центр МВС.

Відтепер замість шести маршрутів діятимуть дванадцять.

Розширення переліку маршрутів дозволить рівномірніше розподіляти транспортні потоки, зменшити навантаження на дороги та забезпечити більш об’єктивне й якісне оцінювання навичок водіїв.

Маршрути сформовані з урахуванням реальних дорожніх умов і вимог для різних категорій транспортних засобів.

