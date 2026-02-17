В Сумской области удвоили количество маршрутов для практических экзаменов по вождению – схемы движения

В Ахтырке теперь действует 12 маршрутов вместо шести.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Сумской области увеличили количество маршрутов для сдачи практических экзаменов в сервисном центре МВД №5943 в городе Ахтырка. Об этом сообщил Главный сервисный центр МВД.

Отныне вместо шести маршрутов будут действовать двенадцать.

Расширение перечня маршрутов позволит более равномерно распределять транспортные потоки, уменьшить нагрузку на дороги и обеспечить более объективную и качественную оценку навыков водителей.

Маршруты сформированы с учетом реальных дорожных условий и требований для различных категорий транспортных средств.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.