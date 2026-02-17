У Мін’юсті пояснили, чому відмовляють у реєстрації змін до установчих документів громадської організації

Державна реєстрація змін до установчих документів громадського об’єднання здійснюється у порядку, визначеному законом, а підстави для відмови є вичерпними та визначені законом.

Дніпровське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України пояснило, чому відмовляють у реєстрації змін до установчих документів громадської організації.

У відомстві зазначили, що саме тому під час звернення для державної реєстрації варто враховувати можливість ухвалення рішення про відмову в реєстрації змін. Навіть якщо зміни до статуту затверджені уповноваженим органом управління та подані разом із повним пакетом відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», рішення ухвалюється виключно з підстав, визначених Законом.

Державна реєстрація змін до установчих документів громадського об’єднання здійснюється у порядку, визначеному законом, а підстави для відмови є вичерпними та визначені статтею 28 зазначеного Закону. Серед них:

▪️ подання неповного пакета документів (відсутня заява встановленої форми, рішення уповноваженого органу, нова редакція статуту). Державний реєстратор має право вимагати виключно документи, передбачені законом;

▪️ порушення вимог статуту під час оформлення документів: рішення ухвалене органом без відповідних повноважень, відсутній кворум або порушена процедура скликання зборів;

▪️ наявність суперечливих відомостей у поданих документах (у протоколі зазначені одні дані, у статуті — інші);

▪️ невідповідність змін Конституції та законам України, зокрема вимогам статті 11 Закону України «Про громадські об’єднання»;

▪️ подання заяви та документів особою без статусу керівника та без нотаріально посвідченої довіреності;

▪️ наявність судового рішення про заборону вчинення реєстраційних дій.

«Аналіз поданих документів свідчить: більшість рішень про відмову зумовлена типовими технічними або процедурними порушеннями», - кажуть у відомстві.

Також там додали, щоб заощадити час і забезпечити успішний результат, варто звернути увагу на такі аспекти під час подання документів для державної реєстрації змін до статуту громадського об’єднання:

1. Вимоги до оформлення (ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»): статут і протокол подаються у письмовій формі, прошиті та пронумеровані.

2. Єдність найменування: назва організації в протоколі, статуті, заяві та в Єдиному державному реєстрі має бути ідентичною, з урахуванням лапок, скорочень і організаційно-правової форми.

3. Комплектність пакета документів: у разі змін щодо кінцевих бенефіціарних власників до пакета додається актуальна структура власності.

4. Дотримання строків: пакет документів подається протягом 60 днів із дня ухвалення рішення загальними зборами.

