  1. В Україні

У Мін’юсті пояснили, чому відмовляють у реєстрації змін до установчих документів громадської організації

07:36, 17 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Державна реєстрація змін до установчих документів громадського об’єднання здійснюється у порядку, визначеному законом, а підстави для відмови є вичерпними та визначені законом.
У Мін’юсті пояснили, чому відмовляють у реєстрації змін до установчих документів громадської організації
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дніпровське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України пояснило, чому відмовляють у реєстрації змін до установчих документів громадської організації.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У відомстві зазначили, що саме тому під час звернення для державної реєстрації варто враховувати можливість ухвалення рішення про відмову в реєстрації змін. Навіть якщо зміни до статуту затверджені уповноваженим органом управління та подані разом із повним пакетом відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», рішення ухвалюється виключно з підстав, визначених Законом.

Державна реєстрація змін до установчих документів громадського об’єднання здійснюється у порядку, визначеному законом, а підстави для відмови є вичерпними та визначені статтею 28 зазначеного Закону. Серед них:

▪️ подання неповного пакета документів (відсутня заява встановленої форми, рішення уповноваженого органу, нова редакція статуту). Державний реєстратор має право вимагати виключно документи, передбачені законом;

▪️ порушення вимог статуту під час оформлення документів: рішення ухвалене органом без відповідних повноважень, відсутній кворум або порушена процедура скликання зборів;

▪️ наявність суперечливих відомостей у поданих документах (у протоколі зазначені одні дані, у статуті — інші);

▪️ невідповідність змін Конституції та законам України, зокрема вимогам статті 11 Закону України «Про громадські об’єднання»;

▪️ подання заяви та документів особою без статусу керівника та без нотаріально посвідченої довіреності;

▪️ наявність судового рішення про заборону вчинення реєстраційних дій.

«Аналіз поданих документів свідчить: більшість рішень про відмову зумовлена типовими технічними або процедурними порушеннями», - кажуть у відомстві.

Також там додали, щоб заощадити час і забезпечити успішний результат, варто звернути увагу на такі аспекти під час подання документів для державної реєстрації змін до статуту громадського об’єднання:

1. Вимоги до оформлення (ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»): статут і протокол подаються у письмовій формі, прошиті та пронумеровані.

2. Єдність найменування: назва організації в протоколі, статуті, заяві та в Єдиному державному реєстрі має бути ідентичною, з урахуванням лапок, скорочень і організаційно-правової форми.

3. Комплектність пакета документів: у разі змін щодо кінцевих бенефіціарних власників до пакета додається актуальна структура власності.

4. Дотримання строків: пакет документів подається протягом 60 днів із дня ухвалення рішення загальними зборами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддя Яворівського райсуду Марʼяна Білецька заявила про погрози у WhatsApp через справу: ВРП звернеться до ОГП

Суддя Яворівського районного суду Львівської області поскаржилася на тиск з боку невідомої особи через месенджери WhatsApp та Viber.

Підвищення зарплати педагогів та соцпрацівників потребує додаткових 20 млрд грн

Законопроєкт передбачає збільшення видатків на підвищення зарплат педагогів та працівників соцсфери через субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Закон про житлову політику набрав чинності, але без Кабміну реформа може залишитися на папері

Механізми державної підтримки для реалізації права на житло в очікуванні рішень Кабінету Міністрів.

Проєкт Трудового кодексу легалізує відеоспостереження на робочому місці та моніторинг кореспонденції працівника

Відеоспостереження, електронні повідомлення, моніторинг файлів — усе це пропонується узаконити як «виняткові заходи».

Кінець «тіньовому» ринку оренди: у Раді придумали, як змусити власників житла платити податки

Законопроєкт пропонує податкові пільги для орендодавців та стимулює легальну здачу житла.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]