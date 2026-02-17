В Минюсте объяснили, почему отказывают в регистрации изменений в учредительные документы общественной организации

Государственная регистрация изменений в учредительные документы общественного объединения осуществляется в порядке, определенном законом, а основания для отказа являются исчерпывающими и определены законом.

Днепровское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины объяснило, почему отказывают в регистрации изменений в учредительные документы общественной организации.

В ведомстве отметили, что именно поэтому при обращении для государственной регистрации следует учитывать возможность принятия решения об отказе в регистрации изменений. Даже если изменения в устав утверждены уполномоченным органом управления и поданы вместе с полным пакетом документов в соответствии с Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований», решение принимается исключительно по основаниям, определенным Законом.

Государственная регистрация изменений в учредительные документы общественного объединения осуществляется в порядке, определенном законом, а основания для отказа являются исчерпывающими и определены статьей 28 указанного Закона. Среди них:

▪️ подача неполного пакета документов (отсутствует заявление установленной формы, решение уполномоченного органа, новая редакция устава). Государственный регистратор имеет право требовать исключительно документы, предусмотренные законом;

▪️ нарушение требований устава при оформлении документов: решение принято органом без соответствующих полномочий, отсутствует кворум или нарушена процедура созыва собрания;

▪️ наличие противоречивых сведений в поданных документах (в протоколе указаны одни данные, в уставе — другие);

▪️ несоответствие изменений Конституции и законам Украины, в частности требованиям статьи 11 Закона Украины «Об общественных объединениях»;

▪️ подача заявления и документов лицом без статуса руководителя и без нотариально удостоверенной доверенности;

▪️ наличие судебного решения о запрете совершения регистрационных действий.

«Анализ поданных документов свидетельствует: большинство решений об отказе обусловлено типичными техническими или процедурными нарушениями», — говорят в ведомстве.

Также там добавили, что чтобы сэкономить время и обеспечить успешный результат, стоит обратить внимание на следующие аспекты при подаче документов для государственной регистрации изменений в устав общественного объединения:

1. Требования к оформлению (ст. 15 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований»): устав и протокол подаются в письменной форме, прошиты и пронумерованы.

2. Единство наименования: название организации в протоколе, уставе, заявлении и в Едином государственном реестре должно быть идентичным, с учетом кавычек, сокращений и организационно-правовой формы.

3. Комплектность пакета документов: в случае изменений относительно конечных бенефициарных собственников к пакету добавляется актуальная структура собственности.

4. Соблюдение сроков: пакет документов подается в течение 60 дней со дня принятия решения общим собранием.

