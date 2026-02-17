Київ і захід України очолили рейтинг туристичних надходжень

У січні 2026 року місцеві бюджети отримали 28,4 млн грн — на 14,3% більше, ніж торік.

З початку 2026 року Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська області та Київ очолили рейтинг найбільш привабливих туристичних регіонів України за обсягами сплаченого туристичного збору. Про це повідомили в ДПС.

У січні місцеві бюджети отримали 28,4 млн грн туристичного збору, що на 14,3% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли надходження становили 24,9 млн грн.

Лідери за надходженнями

Найбільші суми туристичного збору надійшли до бюджетів:

Львівської області — 5,9 млн грн;

Івано-Франківської області — 5,6 млн грн;

міста Києва — 5,6 млн грн;

Закарпатської області — 3 млн грн.

Хто сплачує і куди спрямовуються кошти

Туристичний збір сплачують громадяни України, іноземці та особи без громадянства під час тимчасового проживання в готелях, хостелах, садибах та інших місцях розміщення.

Для громад це джерело доходів, яке спрямовується на розвиток туристичної інфраструктури, облаштування локацій, популяризацію маршрутів і покращення умов перебування гостей.

Хто звільнений від сплати

Не є платниками туристичного збору:

особи з інвалідністю;

діти з інвалідністю;

особи, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого);

ветерани війни.

Перелік податкових агентів, які справляють туристичний збір, публікується на офіційних сайтах місцевих рад. Своєчасне та повне перерахування коштів до бюджету визначається як внесок у розвиток громад і створення комфортних умов для туристів у регіонах України.

