  1. В Україні

Київ і захід України очолили рейтинг туристичних надходжень

07:54, 17 лютого 2026
У січні 2026 року місцеві бюджети отримали 28,4 млн грн — на 14,3% більше, ніж торік.
З початку 2026 року Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська області та Київ очолили рейтинг найбільш привабливих туристичних регіонів України за обсягами сплаченого туристичного збору. Про це повідомили в ДПС.

У січні місцеві бюджети отримали 28,4 млн грн туристичного збору, що на 14,3% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли надходження становили 24,9 млн грн.

Лідери за надходженнями

Найбільші суми туристичного збору надійшли до бюджетів:

  • Львівської області — 5,9 млн грн;
  • Івано-Франківської області — 5,6 млн грн;
  • міста Києва — 5,6 млн грн;
  • Закарпатської області — 3 млн грн.

Хто сплачує і куди спрямовуються кошти

Туристичний збір сплачують громадяни України, іноземці та особи без громадянства під час тимчасового проживання в готелях, хостелах, садибах та інших місцях розміщення.

Для громад це джерело доходів, яке спрямовується на розвиток туристичної інфраструктури, облаштування локацій, популяризацію маршрутів і покращення умов перебування гостей.

Хто звільнений від сплати

Не є платниками туристичного збору:

  • особи з інвалідністю;
  • діти з інвалідністю;
  • особи, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого);
  • ветерани війни.

Перелік податкових агентів, які справляють туристичний збір, публікується на офіційних сайтах місцевих рад. Своєчасне та повне перерахування коштів до бюджету визначається як внесок у розвиток громад і створення комфортних умов для туристів у регіонах України.

Київ Україна туризм

