  1. В Украине

Киев и запад Украины возглавили рейтинг туристических поступлений

07:54, 17 февраля 2026
В январе 2026 года местные бюджеты получили 28,4 млн грн — на 14,3% больше, чем в прошлом году.
С начала 2026 года Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская области и Киев возглавили рейтинг самых привлекательных туристических регионов Украины по объемам уплаченного туристического сбора. Об этом сообщили в ГНС.

В январе местные бюджеты получили 28,4 млн грн туристического сбора, что на 14,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда поступления составили 24,9 млн грн.

Лидеры по поступлениям

Наибольшие суммы туристического сбора поступили в бюджеты:

  • Львовской области — 5,9 млн грн;
  • Ивано-Франковской области — 5,6 млн грн;
  • города Киева — 5,6 млн грн;
  • Закарпатской области — 3 млн грн.

Кто платит и куда направляются средства

Туристический сбор платят граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства во время временного проживания в гостиницах, хостелах, усадьбах и других местах размещения.

Для общин это источник доходов, который направляется на развитие туристической инфраструктуры, обустройство локаций, популяризацию маршрутов и улучшение условий пребывания гостей.

Кто освобожден от уплаты

Не являются плательщиками туристического сбора:

  • лица с инвалидностью;
  • дети с инвалидностью;
  • лица, сопровождающие лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью (не более одного сопровождающего);
  • ветераны войны.

Перечень налоговых агентов, взимающих туристический сбор, публикуется на официальных сайтах местных советов. Своевременное и полное перечисление средств в бюджет определяется как вклад в развитие общин и создание комфортных условий для туристов в регионах Украины.

Киев Украина туризм

