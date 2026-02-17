Киев и запад Украины возглавили рейтинг туристических поступлений
С начала 2026 года Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская области и Киев возглавили рейтинг самых привлекательных туристических регионов Украины по объемам уплаченного туристического сбора. Об этом сообщили в ГНС.
В январе местные бюджеты получили 28,4 млн грн туристического сбора, что на 14,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда поступления составили 24,9 млн грн.
Лидеры по поступлениям
Наибольшие суммы туристического сбора поступили в бюджеты:
- Львовской области — 5,9 млн грн;
- Ивано-Франковской области — 5,6 млн грн;
- города Киева — 5,6 млн грн;
- Закарпатской области — 3 млн грн.
Кто платит и куда направляются средства
Туристический сбор платят граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства во время временного проживания в гостиницах, хостелах, усадьбах и других местах размещения.
Для общин это источник доходов, который направляется на развитие туристической инфраструктуры, обустройство локаций, популяризацию маршрутов и улучшение условий пребывания гостей.
Кто освобожден от уплаты
Не являются плательщиками туристического сбора:
- лица с инвалидностью;
- дети с инвалидностью;
- лица, сопровождающие лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью (не более одного сопровождающего);
- ветераны войны.
Перечень налоговых агентов, взимающих туристический сбор, публикуется на официальных сайтах местных советов. Своевременное и полное перечисление средств в бюджет определяется как вклад в развитие общин и создание комфортных условий для туристов в регионах Украины.
