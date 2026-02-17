Киев и запад Украины возглавили рейтинг туристических поступлений

В январе 2026 года местные бюджеты получили 28,4 млн грн — на 14,3% больше, чем в прошлом году.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С начала 2026 года Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская области и Киев возглавили рейтинг самых привлекательных туристических регионов Украины по объемам уплаченного туристического сбора. Об этом сообщили в ГНС.

В январе местные бюджеты получили 28,4 млн грн туристического сбора, что на 14,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда поступления составили 24,9 млн грн.

Лидеры по поступлениям

Наибольшие суммы туристического сбора поступили в бюджеты:

Львовской области — 5,9 млн грн;

Ивано-Франковской области — 5,6 млн грн;

города Киева — 5,6 млн грн;

Закарпатской области — 3 млн грн.

Кто платит и куда направляются средства

Туристический сбор платят граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства во время временного проживания в гостиницах, хостелах, усадьбах и других местах размещения.

Для общин это источник доходов, который направляется на развитие туристической инфраструктуры, обустройство локаций, популяризацию маршрутов и улучшение условий пребывания гостей.

Кто освобожден от уплаты

Не являются плательщиками туристического сбора:

лица с инвалидностью;

дети с инвалидностью;

лица, сопровождающие лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью (не более одного сопровождающего);

ветераны войны.

Перечень налоговых агентов, взимающих туристический сбор, публикуется на официальных сайтах местных советов. Своевременное и полное перечисление средств в бюджет определяется как вклад в развитие общин и создание комфортных условий для туристов в регионах Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.