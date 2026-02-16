  1. В Україні

Металодетектори на входах та відеоспостереження: які нові правила безпеки запроваджують у школах

16:09, 16 лютого 2026
МВС затвердило обов’язкові вимоги до безпеки закладів освіти під час воєнного стану — з фізичною охороною, металодетекторами та цілодобовим відеоспостереженням.
Міністерство внутрішніх справ затвердило оновлені вимоги щодо безпеки закладів освіти на час воєнного стану. Відтепер фізична охорона, перевірка металодетекторами та системи відеоспостереження є обов’язковими стандартами для шкіл. Відповідні норми закріплено в наказі МВС.

Основні зміни:

  • Фізична охорона. Кожен заклад освіти має бути забезпечений професійною охороною — це може бути поліція охорони або ліцензована охоронна компанія.
  • Металодетектори. Обов’язкову перевірку проходитимуть учні 5–11 класів, працівники школи та всі відвідувачі.
  • Відеоспостереження. Камери мають працювати постійно, а записи зберігатися щонайменше 30 діб.
  • Без залучення коштів батьків. Фінансування заходів безпеки не може здійснюватися за рахунок родин учнів.

Нові вимоги до охорони та доступу

Документ визначає посилений порядок допуску до приміщень і технічного оснащення закладів освіти з метою захисту учасників освітнього процесу від воєнних і побутових ризиків.

Охоронці повинні заступати на пост не пізніше ніж за 60 хвилин до початку занять. До їхніх функцій належать:

  • регулярний обхід території та приміщень протягом дня;
  • перевірка справності тривожної сигналізації;
  • контроль дотримання пропускного режиму;
  • сприяння організації евакуації до укриттів у разі небезпеки.

Крім того, школи зобов’язані встановити систему екстреного виклику поліції — стаціонарну «тривожну кнопку» або мобільний аналог.

Відеоконтроль

Система відеоспостереження повинна охоплювати входи до будівлі, коридори, холи, сходові клітки, актові та спортивні зали. Водночас встановлення камер у приміщеннях особистого користування (вбиральнях, роздягальнях) заборонене.

Кількість металодетекторів має відповідати числу функціонуючих входів до закладу.

МВС школа

