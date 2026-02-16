Металодетектори на входах та відеоспостереження: які нові правила безпеки запроваджують у школах

МВС затвердило обов’язкові вимоги до безпеки закладів освіти під час воєнного стану — з фізичною охороною, металодетекторами та цілодобовим відеоспостереженням.

Міністерство внутрішніх справ затвердило оновлені вимоги щодо безпеки закладів освіти на час воєнного стану. Відтепер фізична охорона, перевірка металодетекторами та системи відеоспостереження є обов’язковими стандартами для шкіл. Відповідні норми закріплено в наказі МВС.

Основні зміни:

Фізична охорона. Кожен заклад освіти має бути забезпечений професійною охороною — це може бути поліція охорони або ліцензована охоронна компанія.

Металодетектори. Обов’язкову перевірку проходитимуть учні 5–11 класів, працівники школи та всі відвідувачі.

Відеоспостереження. Камери мають працювати постійно, а записи зберігатися щонайменше 30 діб.

Без залучення коштів батьків. Фінансування заходів безпеки не може здійснюватися за рахунок родин учнів.

Нові вимоги до охорони та доступу

Документ визначає посилений порядок допуску до приміщень і технічного оснащення закладів освіти з метою захисту учасників освітнього процесу від воєнних і побутових ризиків.

Охоронці повинні заступати на пост не пізніше ніж за 60 хвилин до початку занять. До їхніх функцій належать:

регулярний обхід території та приміщень протягом дня;

перевірка справності тривожної сигналізації;

контроль дотримання пропускного режиму;

сприяння організації евакуації до укриттів у разі небезпеки.

Крім того, школи зобов’язані встановити систему екстреного виклику поліції — стаціонарну «тривожну кнопку» або мобільний аналог.

Відеоконтроль

Система відеоспостереження повинна охоплювати входи до будівлі, коридори, холи, сходові клітки, актові та спортивні зали. Водночас встановлення камер у приміщеннях особистого користування (вбиральнях, роздягальнях) заборонене.

Кількість металодетекторів має відповідати числу функціонуючих входів до закладу.

