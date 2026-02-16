Металодетектори на входах та відеоспостереження: які нові правила безпеки запроваджують у школах
Міністерство внутрішніх справ затвердило оновлені вимоги щодо безпеки закладів освіти на час воєнного стану. Відтепер фізична охорона, перевірка металодетекторами та системи відеоспостереження є обов’язковими стандартами для шкіл. Відповідні норми закріплено в наказі МВС.
Основні зміни:
- Фізична охорона. Кожен заклад освіти має бути забезпечений професійною охороною — це може бути поліція охорони або ліцензована охоронна компанія.
- Металодетектори. Обов’язкову перевірку проходитимуть учні 5–11 класів, працівники школи та всі відвідувачі.
- Відеоспостереження. Камери мають працювати постійно, а записи зберігатися щонайменше 30 діб.
- Без залучення коштів батьків. Фінансування заходів безпеки не може здійснюватися за рахунок родин учнів.
Нові вимоги до охорони та доступу
Документ визначає посилений порядок допуску до приміщень і технічного оснащення закладів освіти з метою захисту учасників освітнього процесу від воєнних і побутових ризиків.
Охоронці повинні заступати на пост не пізніше ніж за 60 хвилин до початку занять. До їхніх функцій належать:
- регулярний обхід території та приміщень протягом дня;
- перевірка справності тривожної сигналізації;
- контроль дотримання пропускного режиму;
- сприяння організації евакуації до укриттів у разі небезпеки.
Крім того, школи зобов’язані встановити систему екстреного виклику поліції — стаціонарну «тривожну кнопку» або мобільний аналог.
Відеоконтроль
Система відеоспостереження повинна охоплювати входи до будівлі, коридори, холи, сходові клітки, актові та спортивні зали. Водночас встановлення камер у приміщеннях особистого користування (вбиральнях, роздягальнях) заборонене.
Кількість металодетекторів має відповідати числу функціонуючих входів до закладу.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.