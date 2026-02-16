  1. В Украине

Металлодетекторы на входах и видеонаблюдение: какие новые правила безопасности вводятся в школах

16:09, 16 февраля 2026
МВД утвердило обязательные требования к безопасности учебных заведений во время военного положения — с физической охраной, металлодетекторами и круглосуточным видеонаблюдением.
Министерство внутренних дел утвердило обновлённые требования к безопасности учреждений образования на время военного положения. Отныне физическая охрана, проверка металлоискателями и системы видеонаблюдения являются обязательными стандартами для школ. Соответствующие нормы закреплены в приказе МВД.

Основные изменения:

Физическая охрана. Каждое учреждение образования должно быть обеспечено профессиональной охраной — это может быть полиция охраны или лицензированная охранная компания.

Металлоискатели. Обязательную проверку будут проходить учащиеся 5–11 классов, работники школы и все посетители.

Видеонаблюдение. Камеры должны работать постоянно, а записи храниться не менее 30 суток.

Без привлечения средств родителей. Финансирование мер безопасности не может осуществляться за счёт семей учащихся.

Новые требования к охране и доступу

Документ определяет усиленный порядок допуска в помещения и технического оснащения учреждений образования с целью защиты участников образовательного процесса от военных и бытовых рисков.

Охранники должны заступать на пост не позднее чем за 60 минут до начала занятий. К их функциям относятся:

регулярный обход территории и помещений в течение дня;

проверка исправности тревожной сигнализации;

контроль соблюдения пропускного режима;

содействие организации эвакуации в укрытия в случае опасности.

Кроме того, школы обязаны установить систему экстренного вызова полиции — стационарную «тревожную кнопку» или мобильный аналог.

Видеоконтроль

Система видеонаблюдения должна охватывать входы в здание, коридоры, холлы, лестничные клетки, актовые и спортивные залы. В то же время установка камер в помещениях личного пользования (туалетах, раздевалках) запрещена.

Количество металлоискателей должно соответствовать числу функционирующих входов в учреждение.

