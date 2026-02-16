Металлодетекторы на входах и видеонаблюдение: какие новые правила безопасности вводятся в школах
Министерство внутренних дел утвердило обновлённые требования к безопасности учреждений образования на время военного положения. Отныне физическая охрана, проверка металлоискателями и системы видеонаблюдения являются обязательными стандартами для школ. Соответствующие нормы закреплены в приказе МВД.
Основные изменения:
Физическая охрана. Каждое учреждение образования должно быть обеспечено профессиональной охраной — это может быть полиция охраны или лицензированная охранная компания.
Металлоискатели. Обязательную проверку будут проходить учащиеся 5–11 классов, работники школы и все посетители.
Видеонаблюдение. Камеры должны работать постоянно, а записи храниться не менее 30 суток.
Без привлечения средств родителей. Финансирование мер безопасности не может осуществляться за счёт семей учащихся.
Новые требования к охране и доступу
Документ определяет усиленный порядок допуска в помещения и технического оснащения учреждений образования с целью защиты участников образовательного процесса от военных и бытовых рисков.
Охранники должны заступать на пост не позднее чем за 60 минут до начала занятий. К их функциям относятся:
регулярный обход территории и помещений в течение дня;
проверка исправности тревожной сигнализации;
контроль соблюдения пропускного режима;
содействие организации эвакуации в укрытия в случае опасности.
Кроме того, школы обязаны установить систему экстренного вызова полиции — стационарную «тревожную кнопку» или мобильный аналог.
Видеоконтроль
Система видеонаблюдения должна охватывать входы в здание, коридоры, холлы, лестничные клетки, актовые и спортивные залы. В то же время установка камер в помещениях личного пользования (туалетах, раздевалках) запрещена.
Количество металлоискателей должно соответствовать числу функционирующих входов в учреждение.
