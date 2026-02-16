Без алгоритмів і автозапуску – у Німеччині хочуть створити окремі версії соцмереж для підлітків

Соціал-демократи виступили за повне обмеження доступу до TikTok та Instagram для дітей до 14 років.

Парламентарі від Соціал-демократична партія Німеччини ініціювали заборону соціальних мереж для дітей віком до 14 років. Про це повідомляє Handelsblatt.

Що пропонують

Соціал-демократи пропонують повністю заблокувати доступ користувачів до 14 років до таких платформ, як TikTok та Instagram. На їхню думку, соцмережі повинні технічно забезпечити таке обмеження.

Для підлітків віком від 14 до 16 років пропонується створити спеціальні молодіжні версії платформ. Вони мають працювати без алгоритмічних стрічок, персоналізованого контенту та функцій, що можуть викликати залежність, зокрема нескінченного прокручування, автозапуску чи гейміфікації.

Віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що захист молоді від потоку ненависті та насильства у соцмережах є пріоритетом, і наголосив на необхідності чітких правил та обмежень.

Механізм доступу та критика

Згідно з пропозицією, доступ до соціальних мереж має здійснюватися лише через Європейський гаманець цифрової ідентифікації (EUDI) батьків або опікунів.

Водночас ініціатива викликала дискусію як усередині партії, так і поза нею. Речниця з питань правової політики Кармен Вегге застерегла від запровадження загальних вікових обмежень або обов’язкової реєстрації під справжнім іменем. Лідерка Альтернатива для Німеччини Аліса Вайдель назвала ідею заборони соціальних мереж для дітей «неправильною та небезпечною».

Як раніше повідомлялося, у країнах Європейського Союзу посилюється дискусія щодо обмеження доступу неповнолітніх віком до 15 років до соціальних мереж. Причиною стали зростаючі побоювання щодо онлайн-безпеки дітей і підлітків та невдоволення повільним виконанням чинних норм ЄС

