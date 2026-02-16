Без алгоритмов и автозапуска – в Германии хотят создать отдельные версии соцсетей для подростков

Социал-демократы выступили за полное ограничение доступа к TikTok и Instagram для детей до 14 лет.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Парламентарии от Социал-демократической партии Германии инициировали запрет социальных сетей для детей в возрасте до 14 лет. Об этом сообщает Handelsblatt.

Что предлагают

Социал-демократы предлагают полностью заблокировать доступ пользователей до 14 лет к таким платформам, как TikTok и Instagram. По их мнению, соцсети должны технически обеспечить такое ограничение.

Для подростков в возрасте от 14 до 16 лет предлагается создать специальные молодежные версии платформ. Они должны работать без алгоритмических лент, персонализированного контента и функций, которые могут вызвать зависимость, в частности бесконечного прокручивания, автозапуска или геймификации.

Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль заявил, что защита молодежи от потока ненависти и насилия в соцсетях является приоритетом, и подчеркнул необходимость четких правил и ограничений.

Механизм доступа и критика

Согласно предложению, доступ к социальным сетям должен осуществляться только через Европейский кошелек цифровой идентификации (EUDI) родителей или опекунов.

В то же время инициатива вызвала дискуссию как внутри партии, так и за ее пределами. Пресс-секретарь по вопросам правовой политики Кармен Вегге предостерегла от введения общих возрастных ограничений или обязательной регистрации под настоящим именем. Лидер Альтернатива для Германии Алиса Вайдель назвала идею запрета социальных сетей для детей «неправильной и опасной».

Как ранее сообщалось, в странах Европейского Союза усиливается дискуссия об ограничении доступа несовершеннолетних в возрасте до 15 лет к социальным сетям. Причиной стали растущие опасения по поводу онлайн-безопасности детей и подростков и недовольство медленным выполнением действующих норм ЕС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.