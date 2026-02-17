  1. В Україні

13000 доларів за «квиток» до Угорщини — на Львівщині затримали ділка

08:31, 17 лютого 2026
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.
Правоохоронці перекрили черговий канал переправлення ухилянтів за кордон. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

За даними слідства, у січні цього року 30-річний мешканець Львівської громади організував канал переправлення за кордон для чоловіка призовного віку.

План передбачав кілька етапів. Спершу необхідно було прибути у Закарпатську область. «Клієнт» може це зробити або самостійно, або за 700 доларів США його перевезуть, уникаючи блокпостів. Далі необхідно буде очікувати в готелі і у слушний час військовозобов’язаного доставлять до державного кордону. Там він мав отримати інструкції щодо маршруту і пішки перейти на територію Угорщини поза пунктами пропуску.

Свої послуги організатор переправлення оцінив в 13 000 доларів США.

Реалізувати задумане не вдалося – «переправника» було затримано на одній з АЗС у Винниках відразу після отримання обумовленої суми коштів.

Зловмиснику повідомили про підозру. За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Слідчі дії тривають, встановлюються інші особи, причетні до протиправної діяльності.

прокуратура

