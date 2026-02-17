  1. В Украине

13000 долларов за «билет» в Венгрию — во Львовской области задержали дельца

08:31, 17 февраля 2026
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
13000 долларов за «билет» в Венгрию — во Львовской области задержали дельца
Правоохранители перекрыли очередной канал переправки уклонистов за границу. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

По данным следствия, в январе этого года 30-летний житель Львовской громады организовал канал переправки за границу для мужчины призывного возраста.

План предусматривал несколько этапов. Сначала необходимо было прибыть в Закарпатскую область. «Клиент» мог сделать это либо самостоятельно, либо за 700 долларов США его перевозили, избегая блокпостов. Далее нужно было ожидать в гостинице, и в подходящее время военнообязанного доставили бы к государственной границе. Там он должен был получить инструкции относительно маршрута и пешком перейти на территорию Венгрии вне пунктов пропуска.

Свои услуги организатор переправки оценил в 13 000 долларов США.

Реализовать задуманное не удалось — «переправщика» задержали на одной из АЗС в Винниках сразу после получения оговоренной суммы средств.

Злоумышленнику сообщили о подозрении. По ходатайству стороны обвинения подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности.

прокуратура

