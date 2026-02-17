Перевірки реклами: недержавна мова, алкоголь і ліки — кожен п’ятий випадок із порушеннями

Кожна п’ята перевірка у 2025 році виявила порушення.

У 2025 році в Україні перевірили 21 938 рекламних носіїв — це на 14% більше, ніж роком раніше.

Як повідомляє Опендатабот з посиланням на дані Держпродспоживслужби, після різкого спаду у перший рік повномасштабної війни кількість перевірок зросла, але ще не досягла рівня 2021 року. Водночас кількість порушень збільшилась — їх фіксують на третину більше, ніж до 2022 року.

Понад половина перевірок торік стосувалась зовнішньої реклами — 11 037 випадків. Активніше почали досліджувати й онлайн-промо: 2 695 перевірок стосувалися реклами у соцмережах та на сайтах.

Загалом порушення виявляли у кожному п’ятому випадку — 4 085. При цьому на одному рекламному носії могло бути зафіксовано одразу кілька порушень. У підсумку кількість зауважень зросла у півтора раза.

Близько чверті всіх порушень — 1 075 випадків — стосувалися використання недержавної мови в рекламі. Понад половина таких штрафів припала на бізнеси Харківської області — 672 випадки.

Також серед поширених порушень:

реклама алкоголю — 320 випадків,

лікарських засобів — 276,

сигарет — 195.

Найбільшу кількість порушень зафіксовано у Харківській області: із 1 248 перевірених реклам виявили 1 014 порушень — це найвищий показник по країні.

У Києві, де провели найбільше перевірок (3 256), зафіксували 514 порушень — друге місце. Третє місце посіла Чернігівська область: 304 зауваження на 2 646 перевірок.

Загальна сума штрафів за рік склала 10,68 млн грн — це 4 227 постанов.

В середньому, через недотримання правил рекламування бізнес сплачує 2 526 грн. Найдорожче порушення рекламних правил обходилися у Запорізькій області, де середній штраф сягав 4 500 грн, а найменші середні суми зафіксували на Сумщині — 1 050 грн.

Бізнес добровільно сплатив 61% штрафів на суму 6,65 млн. Ще 17% штрафів з порушників стягнули примусово. Й лише 3% підприємців змогли оскаржити в судах рішення Держпродспоживслужби на суму у 455 тис. грн.

